Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574436901.html
В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19
Смерть от коронавирусной инфекции еще 22 пациентов, в числе которых девять мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_9d95a9d57e170eb4b99e3da6c51ef8da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_396:0:2444:2048_1400x0_80_0_0_17fa1a3c0f934da2df31c7dd7bb26a8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19

13:04 16.07.2020
159
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Смерть от коронавирусной инфекции еще 22 пациентов, в числе которых девять мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Шестнадцатого июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 22 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – девять мужчин от 60 до 87 лет, 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе
Логотип социальной сети Twitter
Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5%
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предложил форму указания на данные от СМИ-иноагента
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу вырос на 39 копеек
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 179
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов
Отдыхающие в аквапарке
В Краснодарском крае заработают аквапарки и аттракционы
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение "Авифавиром"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния