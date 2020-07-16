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В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19
Смерть от коронавирусной инфекции еще 22 пациентов, в числе которых девять мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:04
2020-07-16T13:04
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7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости.
Смерть от коронавирусной инфекции
еще 22 пациентов, в числе которых девять мужчин и 13 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге
, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Шестнадцатого июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 22 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – девять мужчин от 60 до 87 лет, 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.