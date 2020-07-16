В Петербурге подтвердили еще 22 случая смерти пациентов с COVID-19

"Шестнадцатого июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 22 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – девять мужчин от 60 до 87 лет, 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.