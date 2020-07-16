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Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5%
После взлома Twitter хакерами акции компании на предварительных торгах в США падают в цене более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:53
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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илон маск, tesla motors, билл гейтс, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире

Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5%

13:03 16.07.2020 (обновлено: 13:53 16.07.2020)
365
© REUTERS / acper Pempel/IllustrationЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / acper Pempel/Illustration
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. После взлома Twitter хакерами акции компании на предварительных торгах в США падают в цене более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов.
К 11:44 мск стоимость акций снижается до 33,8 доллара за штуку, падение составляет 5,24 процента.
Минувшей ночью неизвестные злоумышленники разместили однотипные объявления в аккаунтах многих знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, бывший президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Несколько часов спустя техподдержка Twitter объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации, но перебои еще возможны. Основатель и глава Twitter Джек Дорси пообещал, что компания расскажет о случившемся, когда у нее будет полное понимание.
Социальная сеть Twitter
Вчера, 06:12
В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
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Илон МаскTesla motorsБилл ГейтсДжо БайденСШАTwitterТехнологииВ мире
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