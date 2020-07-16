https://ria.ru/20200716/1574436857.html
Акции Twitter на предварительных торгах в США падают более чем на 5%
После взлома Twitter хакерами акции компании на предварительных торгах в США падают в цене более чем на пять процентов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:03
2020-07-16T13:53
илон маск
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сша
twitter
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200716/1574416794.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/101301/86/1013018608_0:104:3500:2073_1400x0_80_0_0_49f13985782473db43eca90948816271.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, билл гейтс, джо байден, сша, twitter, технологии, в мире