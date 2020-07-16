https://ria.ru/20200716/1574435928.html
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:53
2020-07-16T15:04
илья тарасенко
воздушно-космические силы россии
виктор бондарев
миг-31
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https://ria.ru/20200716/1574435841.html
alekseevan
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 (изделие 83, самолёт Е-155МП) началась в ОКБ им. А. И. Микояна в 1968 году. Первый полет истребитель совершил 16 сентября 1975 года. Сегодня 2020 год. Ничего нового до сих пор не разработано на замену машине. Тоже самое с Су-57 (типа 4++) на базе истребителя Су-27 (начало разработки 1969 год, первый полет в 1977 году). Расскажите мне о достижениях президента за 20 лет. Во главу Объединенной авиастроительной корпорации посадил Сердюкова (председатель совета директоров) и Рогозина (председатель авиационной коллегии). То же мне конструкторы Микояны, Сухие, Яковлевы и Туполевы с Антоновыми.
153
Stas Dremov
А на базе "Авроры" дальний крейсер??
127
24
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369967_0:267:3071:1994_1400x0_80_0_0_9d31ed5c2d03fd1ab18a3d7c24b271ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья тарасенко, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, миг-31