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На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:04
илья тарасенко
воздушно-космические силы россии
виктор бондарев
миг-31
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https://ria.ru/20200716/1574435841.html
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 (изделие 83, самолёт Е-155МП) началась в ОКБ им. А. И. Микояна в 1968 году. Первый полет истребитель совершил 16 сентября 1975 года. Сегодня 2020 год. Ничего нового до сих пор не разработано на замену машине. Тоже самое с Су-57 (типа 4++) на базе истребителя Су-27 (начало разработки 1969 год, первый полет в 1977 году). Расскажите мне о достижениях президента за 20 лет. Во главу Объединенной авиастроительной корпорации посадил Сердюкова (председатель совета директоров) и Рогозина (председатель авиационной коллегии). То же мне конструкторы Микояны, Сухие, Яковлевы и Туполевы с Антоновыми.
153
А на базе "Авроры" дальний крейсер??
127
24
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369967_0:267:3071:1994_1400x0_80_0_0_9d31ed5c2d03fd1ab18a3d7c24b271ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
илья тарасенко, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, миг-31

На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик

12:53 16.07.2020 (обновлено: 15:04 16.07.2020)
27750
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
Он также отметил уникальность самого МиГ-31, который не имеет аналогов в мире.
Собеседник агентства уточнил, что по итогам прошлого года комиссия Минобороны отобрала наиболее перспективные проекты, созданные в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских изысканий.

"Работы по данному направлению продолжаются", — добавил Тарасенко.

Ранее сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика. Экс-главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по нему начнутся не ранее 2019 года.
В 2018-м Тарасенко говорил, что жизненный цикл предшественника ПАК ДП — самолета МиГ-31 — завершится через десять лет и ему понадобится замена.
Истребитель-перехватчик МиГ-31
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Читайте полный текст интервью Ильи Тарасенко>>
330577104757
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Илья ТарасенкоВоздушно-космические силы РоссииВиктор БондаревМиГ-31
Популярные комментарии
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 (изделие 83, самолёт Е-155МП) началась в ОКБ им. А. И. Микояна в 1968 году. Первый полет истребитель совершил 16 сентября 1975 года. Сегодня 2020 год. Ничего нового до сих пор не разработано на замену машине. Тоже самое с Су-57 (типа 4++) на базе истребителя Су-27 (начало разработки 1969 год, первый полет в 1977 году). Расскажите мне о достижениях президента за 20 лет. Во главу Объединенной авиастроительной корпорации посадил Сердюкова (председатель совета директоров) и Рогозина (председатель авиационной коллегии). То же мне конструкторы Микояны, Сухие, Яковлевы и Туполевы с Антоновыми.
16 июля, 14:47
aalekseevan
822400047
А на базе "Авроры" дальний крейсер??
16 июля, 15:08
Stas Dremov
594000028
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