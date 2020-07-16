Илья Тарасенко: истребитель 6 поколения "МиГ" и "Сухой" создадут вместе

Одним из самых громких событий в авиационной отрасли России в начале этого года стало назначение генерального директора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко руководителем компании "Сухой", главной задачей которого на этом посту станет развитие боевой авиации в России за счет объединения двух крупнейших в этой области компаний в единый дивизион.

Обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину удалось взять у Ильи Тарасенко первое в новой должности интервью, в ходе которого он рассказал о будущем "МиГа" и "Сухого", создании перспективных боевых авиакомплексов, судьбе крупнейших производственных площадок, а также ответил на вопрос, будут ли объединять два конструкторских бюро в одно.

– Вы сейчас совмещаете три должности. Так будет и впредь или есть другие планы?

— В настоящее время мы наращиваем темп по централизации управления дивизиона военной авиации. В рамках этого процесса начиная с июня 2020 года в компанию "Сухой" переданы функции единоличного исполнительного органа корпорации "МиГ". Управление дивизионом осуществляется из единого центра.

Новая структура объединит конструкторский и производственный потенциалы двух предприятий и будет отвечать за разработку, производство и обслуживание всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. В ближайших планах — завершить формирование структуры и стратегии развития дивизиона военной авиации ПАО "ОАК" до 2035 года.

– Какова основная цель объединения двух КБ?

— Мы не планируем объединять КБ. Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро. Конечно же, та синергия, которую мы получим при сближении двух компаний, будет способствовать развитию конструкторского потенциала дивизиона – совместные разработки, трансфер технологий и прочие процессы запланированы в рамках формируемой стратегии. Однако хочу еще раз отметить – каждая конструкторская школа сохранит свою самобытность и уникальность, которые будут выражены в новых проектах легких и тяжелых авиационных комплексов.

– Какие цели вы ставите лично перед собой во главе двух таких авиагигантов?

— И "МиГ", и "Сухой" являются сильнейшими авиационными предприятиями не только в России, но и в мировом масштабе, и передо мной поставлена задача их сохранения и дальнейшего развития.

Существование любой высокотехнологичной компании, какими, без сомнения, являются РСК "МиГ" и компания "Сухой", невозможно без тесной кооперации с разработчиками радиоэлектроники, силовых установок, систем и агрегатов, равно как совершенствование авиационной техники обуславливает развитие смежных отраслей промышленности.

Сегодня практически все перечисленные организации входят в состав ГК "Ростех", а значит, своей важнейшей целью я вижу обеспечение скоординированного, командного развития дивизиона военной авиации в соответствии с едиными приоритетами, целями и задачами авиационного кластера госкорпорации.

– Останутся ли бренды "Сухой" и "МиГ" или здесь тоже планируется перейти на единое название, как в гражданском сегменте?

– Бренды самолетов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире – наши самолеты эксплуатируются более чем в 60 странах мира, поэтому, безусловно, эти самолеты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно.

– Каковы перспективы у сотрудников двух КБ? Насколько чувствительной будет оптимизация? Какой процент работников планируется уволить?

– Мы не планируем глобальных изменений численности на производственных площадках – это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Мы проведем анализ компетенций, и если какие-то процессы будет целесообразно локализовать на той или иной площадке с точки зрения производственной, экономической и логистической необходимости, мы конечно, рассмотрим такие варианты. Безусловно, нам предстоит объединить дублирующие управленческие функции компаний и выстроить четкую вертикаль – мы действительно запланировали серьезную оптимизацию этой части персонала. Что же касается конструкторских бюро, здесь у нас выработана жесткая позиция – сокращений инженеров и конструкторов не будет.

– Коснется ли объединение и оптимизация заводов-производителей КнААЗ, НАЗ, НАЗ "Сокол", Калязинский завод? Расскажите об их перспективах. Как планируется загружать мощности?

– В составе дивизиона филиалы сохраняют базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники. Мы не планируем закрывать производственные площадки. В то же время мы, как современная компания, безусловно, думаем о повышении экономической эффективности производства нашей продукции, сокращении накладных расходов и повышении производительности труда. Достижению этих показателей способствует, например, активное внедрение механизмов производственной системы – мы апробировали многие из них на "МиГе", и уже сегодня специалисты "МиГа" и "Сухого" занимаются обменом опыта по данному направлению.

– Когда планируется полностью завершить процесс объединения?

– Пока об объединении компаний речи не идет. Формирование дивизиона военной авиации ОАК планируем завершить к концу этого года.

– Что будет с территорией, на которой сейчас находится корпоративный центр и головной офис "МиГ"? Ведь часть ее уже не используется так же, как, например, и часть завода "Ильюшина" на Ленинградском шоссе.

– Давайте начнем с общей картины. Сегодня в корпорацию "МиГ" входят три современные производственные площадки, расположенные в Луховицах, Нижнем Новгороде и Калязине, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для производства как современной, так и перспективной авиационной техники. В Москве мы провели масштабную кадровую работу по переводу части ключевых сотрудников на другие площадки в соответствии с их компетенциями, а также по обучению и мотивации персонала. Сегодня все процессы производственной цепи по созданию и по сопровождению жизненного цикла авиационных комплексов в полной мере перераспределены на другие площадки.

Сейчас при координации ГК "Ростех" идет процесс инвентаризации оставшихся промплощадок, после чего будут приняты решения об их дальнейшей судьбе. Очевидно, что для площадки на Боткинском проезде, где производство авиационной техники давно не ведется, найдется лучшее применение, чем сейчас. Мы надеемся, что в дальнейшем это место станет центром притяжения инноваций, в том числе и в сфере авиации. Безусловно, это решение будет принимать уже покупатель.

– Будет ли создано отдельное юрлицо по примеру гражданского дивизиона? Как оно будет названо? Где будет располагаться штаб-квартира дивизиона военной авиации?

– Штаб-квартира будет располагаться на территории компании "Сухой" в Москве.

– Будет ли на "Сухом" внедряться новая производственная система, как на "МиГе"? Распространятся ли "фабрики процессов" на "Сухой"?

– Да, эта новация оправдала себя, и уже сегодня позволяет "МиГу" экономить несколько десятков миллионов ежегодно. Кроме того, по количеству и качеству поступающих предложений по улучшениям мы видим, что у сотрудников повысилась осознанность и желание делать свое рабочее место удобнее, а процессы эффективнее. На "Сухом" также проведена работа по внедрению производственной системы, и, безусловно, мы объединим лучшие практики двух компаний для дальнейшего развития наших производственных площадок.

– Коснется ли объединение подразделений, отвечающих за послепродажное обслуживание и ВТС?

– Продукция "МиГа" и "Сухого" широко представлена за рубежом. Экспорт ПВН уже консолидирован – я занимаюсь этим в ОАК на должности заместителя генерального директора по ВТС в плотной связке с Рособоронэкспортом. И хочу отметить, что эффективность такой системы управления продажами подтверждена весом заключенных контрактов. В том числе достижению этих показателей способствует новая система ППО, которую мы продвигаем сегодня за рубежом. При этом в дивизионе военной авиации на базе существующих подразделений будет создана единая служба МТО.

– Будет ли меняться система послепродажного обслуживания на "Сухом" по примеру "МиГ"?

– Комплексная система сервисного обслуживания по системе PBL нашла положительный отклик у наших партнеров за рубежом. Напомню, она заключается в том, что мы гарантируем определенный процент исправности парка с привязкой к налету. Поэтому мы в ОАК приняли решение полностью перейти от классической системы поставок отдельных блоков по заявкам к комплексному пакету услуг в рамках всего блока ВТС.

– Бытует мнение, что "МиГ" отстает от "Сухого" по эффективности и возможностям. Так ли это? И если нет, расскажите о преимуществах каждого КБ на данном этапе?

– МиГ и "Сухой" – это дополняющие друг друга системы оперативно-тактической авиации. Мировая практика применения боевой авиационной техники говорит о том, что наибольшую эффективность как с боевой, так и с экономической точек зрения показывают смешанные группировки легких и тяжелых авиационных комплексов. Самолеты Су-35 и Су-57 – это самые современные тяжелые многофункциональные истребители. У них большой радиус действия и боевая нагрузка, что в комплексе с установленным на них высокотехнологичным оборудованием делает эти самолеты практически совершенным оружием в бою с любым существующим на сегодняшний день противником. В свою очередь, модернизированные самолеты МиГ-29 и новейший авиационный комплекс МиГ-35 также оснащены высокоэффективными системами и вооружением, дающим им преимущество в локальных боевых операциях. Также не стоит забывать, что один из важнейших факторов любой войны – ее экономика. Использование легких истребителей в комплексе с тяжелыми позволяет армии существенно снизить затраты на эксплуатацию парка. Хочу отдельно отметить уникальный самолет разработки КБ Микояна – истребитель-перехватчик МиГ-31. Этот самолет не имеет аналогов в мире. На его базе будет создан перспективный комплекс дальнего перехвата.

– Как будут решаться вопросы присутствующей между двумя КБ конкуренции?

– Наши конкуренты – это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях "МиГ" и "Сухой", и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет.

– Шестое поколение истребителей будут создавать уже "МиГ" и "Сухой" вместе?

– Да, это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК.

– МиГ-35 и Су-57. Сейчас очевидно, что на истребители пятого поколения "Сухого" есть достаточно большой заказ от военных, который загрузит предприятия на годы вперед. Кроме того, у Минобороны есть планы на Су-34 в новом облике, на беспилотник "Охотник". Что касается МиГ-35, то здесь ситуация развивается не по такому оптимистичному сценарию, по крайней мере, пока. Какие программы помогут "МиГу" выйти на хороший темп по производству самолетов? Или "МиГ" будет ориентироваться исключительно на экспорт в ближайшие годы?

– Как и для любой компании ОПК, приоритетным заказчиком для корпорации "МиГ" является министерство обороны России. "МиГ" выполняет ГОЗ на модернизацию истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также контракт на поставку самолетов МиГ-35, которые, как вы знаете, включены в ГПВ (государственную программу вооружений – ред.). При этом мы понимаем потенциальный объем экспорта этого самолета и, безусловно, делаем на него ставку в части ВТС.

– Что касается перспективных проектов. Вы мне в интервью год назад говорили, что до конца 2019 года планировалось утвердить облик ПАК ДП с военными. На какой стадии сейчас по нему работа?

– По итогам прошлого года комиссией Минобороны России были отобраны наиболее перспективные проекты этого авиационного комплекса, созданные в рамках НИОКР. Работы по данному направлению продолжаются.

– Не повлияет ли авария Су-57 на план-график его поставок военному ведомству?