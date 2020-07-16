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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574435483.html
В Казахстане более 50 медиков умерли от коронавируса с начала пандемии
Более 50 медиков скончались в Казахстане из-за коронавируса с начала пандемии, сообщил в четверг председатель комитета контроля качества безопасности товаров и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

В Казахстане более 50 медиков умерли от коронавируса с начала пандемии

12:45 16.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 июл - РИА Новости. Более 50 медиков скончались в Казахстане из-за коронавируса с начала пандемии, сообщил в четверг председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Тимур Султангазиев.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188. Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.
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"Умер, к сожалению, 51 наш медработник, наши глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, это наши товарищи", - сказал Султангазиев на брифинге.
По его словам, глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 июля посмертно наградил всех погибших медиков государственными наградами.
Ранее пресс-служба правительства сообщала, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные выплаты составят 2 миллиона тенге (4,5 тысячи долларов), в случае смерти – 10 миллионов тенге (22,4 тысячи долларов).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
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