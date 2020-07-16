В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края

"Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ главы государства. Как вы знаете, указ до сих пор не публиковался", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, соответствует ли действительности появившаяся информация о назначении врио главы Хабаровского края Дегтярева.