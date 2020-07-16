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В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Кремль не комментирует кадровые слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, президентского указа еще... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:31
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, хабаровский край, политика

В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края

12:31 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль не комментирует кадровые слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, президентского указа еще нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ главы государства. Как вы знаете, указ до сих пор не публиковался", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, соответствует ли действительности появившаяся информация о назначении врио главы Хабаровского края Дегтярева.
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Кроме того, Песков отметил, что в Кремле "кадровые слухи никогда не комментируют".
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
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Особенности национального несанкционированного протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярев, депутат Андрей Андрейченко.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРХабаровский крайПолитика
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