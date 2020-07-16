Эксперт прокомментировал взлом аккаунтов в Twitter

"Возможно, произошла компрометация каких-то внутренних административных аккаунтов Twitter. Это подтверждают сообщения Twitter Support, которые говорят, что с помощью методов социальной инженерии были скомпрометированы административные доступы. За такой атакой, скорее всего, стоит не один человек, а группа злоумышленников", - считает эксперт.