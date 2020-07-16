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Эксперт прокомментировал взлом аккаунтов в Twitter
Виновником атаки на сервис микроблогов Twitter является не один человек, а группа злоумышленников, число скомпрометированных аккаунтов может быть намного... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:21
илон маск
джек дорси
tesla motors
билл гейтс
сша
twitter
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
илон маск, джек дорси, tesla motors, билл гейтс, сша, twitter, в мире

Эксперт прокомментировал взлом аккаунтов в Twitter

12:21 16.07.2020
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© REUTERS / acper Pempel/IllustrationЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / acper Pempel/Illustration
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Виновником атаки на сервис микроблогов Twitter является не один человек, а группа злоумышленников, число скомпрометированных аккаунтов может быть намного больше, заявил РИА Новости директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов.
В ночь на четверг, 16 июля, неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Вчера, 01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
По словам Сулейманова, был взломан целый ряд аккаунтов в Twitter, и можно предположить, что взламывались не единичные аккаунты, а сама платформа.
"Возможно, произошла компрометация каких-то внутренних административных аккаунтов Twitter. Это подтверждают сообщения Twitter Support, которые говорят, что с помощью методов социальной инженерии были скомпрометированы административные доступы. За такой атакой, скорее всего, стоит не один человек, а группа злоумышленников", - считает эксперт.
"Есть вероятность, что было скомпрометировано гораздо большее количество учётных записей. Если у вас есть аккаунт в Twitter, рекомендуем поменять в нём пароль и включить двухфакторную аутентификацию", - добавил он.
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Илон МаскДжек ДорсиTesla motorsБилл ГейтсСШАTwitterВ мире
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