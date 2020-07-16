Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции

Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , объясняя задержания в Москве. Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента, объясняя задержания в Москве.

Сергея Фургала прошли в Хабаровском крае . Накануне на Пушкинской площади состоялась не разрешенная мэрией Москвы акция. Аналогичный митинг прошел в Санкт-Петербурге. Кроме того, ранее акции в поддержку арестованного губернаторапрошли в

Представителя Кремля спросили, почему полиция проводит задержания только в Москве.

"Опять не по адресу вопрос. На него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей", — сказал он.

На уточняющий вопрос, обсуждают ли это в Кремле, Песков ответил отрицательно.

Кого задерживали на акции

По сведениям МВД, на незаконной акции в Москве задержали 132 человека. Как рассказал корреспондент РИА Новости, полицейские останавливали лишь тех, кто выскакивал на проезжую часть и игнорировал предупреждения правоохранителей.

В свою очередь, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская заявила агентству, что на митинге задержали 12 детей. По ее словам, полиция вызвала в отделение родителей задержанных. И те, и другие написали объяснительные, после чего их отпустили.

Омбудсмен добавила, что проведет работу и выяснит, кто из задержанных детей уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.