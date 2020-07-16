https://ria.ru/20200716/1574433338.html
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя задержания в Москве. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:18
2020-07-16T14:53
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
москва
хабаровск
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
андрей сидоркин
Протесты вроде не ради того чтобы поорать. Есть плакаты, лозунги, вопросы. И они тоже граждане России. Вроде не на сходку пришли, а с конкретной целью. Почему их никто не хочет замечать, а сразу автозаки кидает на встречу. Мирный митинг превращается в бойню и все обвинения переходят на людей. А в СМИ сразу появляется слово "несанкционированный, не законный". Это путь в никуда. Страна во внешней политике ведет роль миротворца, а со своими гражданами только дубинкой разговаривает. Что это?
600
Анна Луч
да скучно на них смотреть.... в сети из себя строят большинство, а на улицы выходит малая кучка...
515
116
москва
хабаровск
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, москва, хабаровск, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, объясняя задержания в Москве.
Накануне на Пушкинской площади состоялась не разрешенная мэрией Москвы акция. Аналогичный митинг прошел в Санкт-Петербурге. Кроме того, ранее акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала
прошли в Хабаровском крае
.
Представителя Кремля спросили, почему полиция проводит задержания только в Москве.
"Опять не по адресу вопрос. На него могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей", — сказал он.
На уточняющий вопрос, обсуждают ли это в Кремле, Песков ответил отрицательно.
Кого задерживали на акции
По сведениям МВД, на незаконной акции в Москве задержали 132 человека. Как рассказал корреспондент РИА Новости, полицейские останавливали лишь тех, кто выскакивал на проезжую часть и игнорировал предупреждения правоохранителей.
В свою очередь, детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская
заявила агентству, что на митинге задержали 12 детей. По ее словам, полиция вызвала в отделение родителей задержанных. И те, и другие написали объяснительные, после чего их отпустили.
Омбудсмен добавила, что проведет работу и выяснит, кто из задержанных детей уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
, пока жалобы от задержанных к ней не поступали, но за ночь она получила пять обращений от правозащитников.