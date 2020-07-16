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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:04
евразийский экономический союз
михаил мишустин
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киргизия
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, экономика

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

12:04 16.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Семнадцатого июля председатель правительства РФ Мишустин посетит Республику Белоруссию (город Минск) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, включая устранение барьеров на внутреннем рынке Союза, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
"На заседании планируется принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии Евразийского экономического союза, а также одобрить другие инициативы, необходимые для функционирования и развития рынка Союза и обеспечения равных условий конкуренции", - добавляется в сообщении.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинМинскБелоруссияКиргизияАрменияКазахстанЭкономика
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