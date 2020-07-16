Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета

"На заседании планируется принять решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии Евразийского экономического союза, а также одобрить другие инициативы, необходимые для функционирования и развития рынка Союза и обеспечения равных условий конкуренции", - добавляется в сообщении.