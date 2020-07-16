Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой

В эфире Польского радио Чапутович заявил, что розыгрыш Дуды является "дезинформационным действием России".

Министр не считает, что его ведомство несет ответственность за инцидент. "Я бы так не сказал. Дело расследуется соответствующими службами, также внутренние процедуры МИД предписывают расследовать этот вопрос", - заявил он.

При этом он считает, что имела место халатность. "Я поручил генеральному директору МИД расследовать это дело, добиться служебных последствий, если произошла халатность, а материалы, с которыми я мог ознакомиться, указывают на то, что это могло произойти", - сказал Чапутович.

"Я думаю, что это хороший опыт, нам нужно усилить бдительность", - добавил он.

В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове , некогда польском городе, который вошел в состав Украины . Дуда ответил, что "это разные вещи в понимании истории - это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией".

После чего "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".