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Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович оценил разговор пранкеров с президентом республики Анджеем Дудой как "российскую дезинформацию". РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:00
владимир кузнецов (вован)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, польша, львов, оон, в мире

Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой

12:00 16.07.2020
15939
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович оценил разговор пранкеров с президентом республики Анджеем Дудой как "российскую дезинформацию".
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
В эфире Польского радио Чапутович заявил, что розыгрыш Дуды является "дезинформационным действием России".
Министр не считает, что его ведомство несет ответственность за инцидент. "Я бы так не сказал. Дело расследуется соответствующими службами, также внутренние процедуры МИД предписывают расследовать этот вопрос", - заявил он.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров
15 июля, 20:24
В ООН отреагировали на звонок российских пранкеров президенту Польши
При этом он считает, что имела место халатность. "Я поручил генеральному директору МИД расследовать это дело, добиться служебных последствий, если произошла халатность, а материалы, с которыми я мог ознакомиться, указывают на то, что это могло произойти", - сказал Чапутович.
"Я думаю, что это хороший опыт, нам нужно усилить бдительность", - добавил он.
В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что "это разные вещи в понимании истории - это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией".
После чего "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".
Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам, каким образом они смогли позвонить главе государства.
Президент Польши Анджей Дуда
15 июля, 16:44
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
39861018
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Антониу ГутеррешАнджей ДудаПольшаЛьвовООНВ мире
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