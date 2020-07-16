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В Мадриде состоялась траурная церемония в память о жертвах COVID-19
Траурная церемония в память о более 28 тысячах погибших в результате эпидемии COVID-19 состоялась в Испании. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:05
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коронавирус covid-19, нато, мадрид (город), европа, испания

В Мадриде состоялась траурная церемония в память о жертвах COVID-19

12:05 16.07.2020
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© REUTERS / Sergio PerezТраурная церемония в память о жертвах COVID-19 в Мадриде
Траурная церемония в память о жертвах COVID-19 в Мадриде
© REUTERS / Sergio Perez
Траурная церемония в память о жертвах COVID-19 в Мадриде
МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. Траурная церемония в память о более 28 тысячах погибших в результате эпидемии COVID-19 состоялась в Испании.
"Сегодняшний день мы сохраним в нашей памяти, он останется в наших сердцах. Мы чтим со всем уважением и государственными почестями память граждан, которые потеряли свои жизни вследствие пандемии", - заявил глава государства король Фелипе VI на церемонии, проходившей перед Оружейной палатой королевского дворца в Мадриде, где был зажжен огонь в память о погибших.
Отдать дань уважения жертвам прибыли все члены правительства во главе с премьером Педро Санчесом, все главы автономных сообществ Испании, лидеры крупнейших политических партий страны, кроме VOX, члены которой отказались прийти из-за разногласий с правительством.
Кроме того, в Мадрид в этот день приехали глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Церемония стала также данью уважения всем тем, кто внес вклад в борьбу с пандемией, – в первую очередь медицинскому персоналу, но также работникам транспорта, полиции, Гражданской гвардии, продавцам магазинов и всем тем, кто работал в тяжелые месяцы пандемии. По словам Фелипе VI, "этот кризис подверг нас испытанию как страны и общества", но также позволил "проверить принципы, которые характеризуют тысячи граждан, которые прикладывали свои усилия на благо общества".
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Медсестра из Барселоны Ароа Лопес в своей речи рассказала, насколько тяжело далась борьба с эпидемией.
"Это было очень тяжело, мы чувствовали себя бессильными, испытывали острое чувство неуверенности и давление из-за необходимости учиться на ходу. Мы отдали все, что имели, мы работали на пределе сил, и мы еще раз поняли, почему выбрали эту профессию - забота и спасение жизней ", - сказала медсестра.
По ее словам, худшими моментами было находиться с умирающими, которые не могли в последние минуты своей жизни попрощаться с родственниками.
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"Мы пережили ситуации, которые берут тебя за душу. Люди в защитной одежде были не героями, они были людьми", - сказала Лопес.
Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: было выявлено 256 тысяч случаев заражения, хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НАТОМадрид (город)ЕвропаИспания
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