В Мадриде состоялась траурная церемония в память о жертвах COVID-19

"Сегодняшний день мы сохраним в нашей памяти, он останется в наших сердцах. Мы чтим со всем уважением и государственными почестями память граждан, которые потеряли свои жизни вследствие пандемии", - заявил глава государства король Фелипе VI на церемонии, проходившей перед Оружейной палатой королевского дворца в Мадриде, где был зажжен огонь в память о погибших.

Церемония стала также данью уважения всем тем, кто внес вклад в борьбу с пандемией, – в первую очередь медицинскому персоналу, но также работникам транспорта, полиции, Гражданской гвардии, продавцам магазинов и всем тем, кто работал в тяжелые месяцы пандемии. По словам Фелипе VI, "этот кризис подверг нас испытанию как страны и общества", но также позволил "проверить принципы, которые характеризуют тысячи граждан, которые прикладывали свои усилия на благо общества".