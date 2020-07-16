В Баку опровергли данные о диверсии и обстрелах армянских сел на границе

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.