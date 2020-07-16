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В Баку опровергли данные о диверсии и обстрелах армянских сел на границе
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:56
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Баку опровергли данные о диверсии и обстрелах армянских сел на границе

11:56 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
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"Такого рода сообщения - вымысел и дезинформация армянской стороны. Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", - заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, сегодня утром "ВС Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондур Гушчу, Вахидли в Товузском районе, снаряды попали на жилые дома".
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеТагуи СтепанянМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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