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Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии
Протесты в Болгарии вызваны противостоянием между президентом и правительством, они могут привести к проведению досрочных парламентских и президентских выборов, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:50
петр искендеров
российская академия наук
нато
бойко борисов
софия (город)
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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петр искендеров, российская академия наук, нато, бойко борисов, софия (город), сша, в мире

Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии

11:50 16.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протесты в Болгарии вызваны противостоянием между президентом и правительством, они могут привести к проведению досрочных парламентских и президентских выборов, так как в стране сейчас паралич всех ветвей власти, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.
В Болгарии уже неделю продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.
Как отметил эксперт, протесты в Болгарии являются частью общей нестабильной обстановки на Балканском полуострове. Катализатором нестабильности, по его словам, стал социально-экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, финансовым кризисом и неустойчивостью на финансовых рынках.
"Но в Болгарии ситуация усугубляется противостоянием между двумя ветвями власти – президентской и правительственной. Последние несколько лет президент и премьер-министр занимают разные позиции по ключевым вопросам как внутренней, так и внешней политики, прежде всего внешней", - сказал РИА Новости Искендеров.
Вид столицы Болгарии Софии
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По его словам, президент Радев занимает более взвешенную позицию по вопросам развития отношений Болгарии с США, НАТО, ЕС и Россией, в то время как премьер-министр Бойко Борисов занимает более жесткую прозападную позицию.
"Кроме того, в Болгарии активно разыгрывается так называемая российская карта. В последние несколько месяцев прежде всего правительство предприняло ряд недружественных шагов по отношению к России. Кроме того, Болгария придерживается антироссийских санкций. И сейчас эти протесты демонстрируют то, что болгарское общество расколото примерно пополам в том, что касается поддержки прозападного курса, который олицетворяет собой Бойко Борисов, и более взвешенного курса. Когда это наложилось на социально-экономический кризис, понятно, что люди обвиняют в этом кризисе не столько президента, сколько правительство, которое имеет реальные рычаги", - рассказал эксперт.
Кроме того, подчеркнул Искендеров, премьер-министр Борисов относится к категории политиков, которые предпринимают активные меры по укреплению собственной позиции, чтобы нейтрализовать своих политических противников. "И безусловно на болгарской политической сцене он имеет большой опыт и сведения политических счетов, и задействования административного ресурса для того, чтобы достичь каких-то целей, которые он перед собой поставил", - сказал он.
По мнению Искендерова, протесты могут привести к полномасштабному долгоиграющему внутриполитическому кризису в стране и проведению досрочных парламентских и президентских выборов.
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"Скорее всего, все-таки Болгарию ожидают досрочные выборы. Очевидно, что здесь пойдет речь об обновлении как состава парламента, так и о президентских выборах, поскольку сейчас наблюдается паралич всех ветвей власти в Болгарии, и исполнительной, и законодательной", - считает он.
Тем не менее, аналитик подчеркнул, что ожидать полномасштабных вооруженных выступлений или гражданской войны как следствие протестов не приходится, так как Болгария является членом ЕС и НАТО. "Европейские механизмы, безусловно, приведут к тому, что эти протесты будут купированы. Скорее всего, Брюссель приложит все усилия для того, чтобы усадить все стороны за стол переговоров", - считает аналитик.
В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Позднее президент Радев призвал правительство уйти в отставку, назвав "олигархическую модель управления исчерпанной".
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Петр ИскендеровРоссийская академия наукНАТОБойко БорисовСофия (город)СШАВ мире
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