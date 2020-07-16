Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Протесты в Протесты в Болгарии вызваны противостоянием между президентом и правительством, они могут привести к проведению досрочных парламентских и президентских выборов, так как в стране сейчас паралич всех ветвей власти, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

В Болгарии уже неделю продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.

Как отметил эксперт, протесты в Болгарии являются частью общей нестабильной обстановки на Балканском полуострове. Катализатором нестабильности, по его словам, стал социально-экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, финансовым кризисом и неустойчивостью на финансовых рынках.

"Но в Болгарии ситуация усугубляется противостоянием между двумя ветвями власти – президентской и правительственной. Последние несколько лет президент и премьер-министр занимают разные позиции по ключевым вопросам как внутренней, так и внешней политики, прежде всего внешней", - сказал РИА Новости Искендеров.

По его словам, президент Радев занимает более взвешенную позицию по вопросам развития отношений Болгарии с США НАТО , ЕС и Россией, в то время как премьер-министр Бойко Борисов занимает более жесткую прозападную позицию.

"Кроме того, в Болгарии активно разыгрывается так называемая российская карта. В последние несколько месяцев прежде всего правительство предприняло ряд недружественных шагов по отношению к России. Кроме того, Болгария придерживается антироссийских санкций. И сейчас эти протесты демонстрируют то, что болгарское общество расколото примерно пополам в том, что касается поддержки прозападного курса, который олицетворяет собой Бойко Борисов, и более взвешенного курса. Когда это наложилось на социально-экономический кризис, понятно, что люди обвиняют в этом кризисе не столько президента, сколько правительство, которое имеет реальные рычаги", - рассказал эксперт.

Кроме того, подчеркнул Искендеров, премьер-министр Борисов относится к категории политиков, которые предпринимают активные меры по укреплению собственной позиции, чтобы нейтрализовать своих политических противников. "И безусловно на болгарской политической сцене он имеет большой опыт и сведения политических счетов, и задействования административного ресурса для того, чтобы достичь каких-то целей, которые он перед собой поставил", - сказал он.

По мнению Искендерова, протесты могут привести к полномасштабному долгоиграющему внутриполитическому кризису в стране и проведению досрочных парламентских и президентских выборов.

"Скорее всего, все-таки Болгарию ожидают досрочные выборы. Очевидно, что здесь пойдет речь об обновлении как состава парламента, так и о президентских выборах, поскольку сейчас наблюдается паралич всех ветвей власти в Болгарии, и исполнительной, и законодательной", - считает он.

Тем не менее, аналитик подчеркнул, что ожидать полномасштабных вооруженных выступлений или гражданской войны как следствие протестов не приходится, так как Болгария является членом ЕС и НАТО. "Европейские механизмы, безусловно, приведут к тому, что эти протесты будут купированы. Скорее всего, Брюссель приложит все усилия для того, чтобы усадить все стороны за стол переговоров", - считает аналитик.