Эксперт оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе

"Альтернатива переговорам одна - военный конфликт и его обострение. Остановить его будет гораздо сложнее, чем успокоить стороны сейчас", - сказал Надеин-Раевский РИА Новости.

"Азербайджан в данном случае не исключено, что опять попробует, как в 2016 году, испытать на прочность армянскую обороноспособность. Для России это не подходящий вариант, ни армянские попытки наступлений, ни азербайджанские, мы заинтересованы в том, чтобы там было спокойствие", - добавил эксперт.