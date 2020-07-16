Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Конструкторские бюро (КБ) Сухого и Микояна и Гуревича объединять не планируется, однако создание дивизиона боевой авиации, куда вошли компании "МиГ" и Сухой", позволит развить потенциал обоих КБ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" Илья Тарасенко.
"Мы не планируем объединять КБ. Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро. Конечно же, та синергия, которую мы получим при сближении двух компаний, будет способствовать развитию конструкторского потенциала дивизиона – совместные разработки, трансфер технологий и прочие процессы запланированы в рамках формируемой стратегии", - сказал Тарасенко.
Он отметил, что каждая конструкторская школа сохранит свою самобытность и уникальность, которые будут выражены в новых проектах легких и тяжелых авиационных комплексов. "В настоящее время мы наращиваем темп по централизации управления дивизиона военной авиации. В рамках этого процесса, начиная с июня 2020 года, в "Компанию "Сухой" переданы функции единоличного исполнительного органа Корпорация "МиГ". Управление дивизионом осуществляется из единого центра", - пояснил глава компании "Сухой".
По его словам, новая структура объединит конструкторский и производственный потенциалы двух предприятий и будет отвечать за разработку, производство и обслуживание всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. "В ближайших планах - завершить формирование структуры и стратегии развития дивизиона военной авиации ПАО "ОАК" до 2035 года", - добавил собеседник агентства.
Тарасенко был назначен на должность генерального директора компании "Сухой" в феврале текущего года решением совета директоров. Таким образом, он совмещает три должности - помимо "Сухого", Тарасенко руководит корпорацией "МиГ", а также отвечает за маркетинг и ВТС в Объединенной авиастроительной корпорации.