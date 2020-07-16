Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют

"Мы не планируем объединять КБ. Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро. Конечно же, та синергия, которую мы получим при сближении двух компаний, будет способствовать развитию конструкторского потенциала дивизиона – совместные разработки, трансфер технологий и прочие процессы запланированы в рамках формируемой стратегии", - сказал Тарасенко.

Он отметил, что каждая конструкторская школа сохранит свою самобытность и уникальность, которые будут выражены в новых проектах легких и тяжелых авиационных комплексов. "В настоящее время мы наращиваем темп по централизации управления дивизиона военной авиации. В рамках этого процесса, начиная с июня 2020 года, в "Компанию "Сухой" переданы функции единоличного исполнительного органа Корпорация "МиГ". Управление дивизионом осуществляется из единого центра", - пояснил глава компании "Сухой".