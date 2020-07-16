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СК завел два дела после акции протеста в ульяновском СИЗО
Следователи возбудили два уголовных дела после акции протеста в СИЗО в Ульяновске, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:27
ульяновск
происшествия
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ульяновск, происшествия

СК завел два дела после акции протеста в ульяновском СИЗО

11:27 16.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела после акции протеста в СИЗО в Ульяновске, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее следователи сообщали, что проводят проверку по факту инцидента, который произошел в следственном изоляторе №1 в Ульяновске 9 июня. По данным УФСИН по региону, один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.
"Возбуждено два уголовных дела. Первое – по факту применения насилия к сотруднику УФСИН, второе – о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками УФСИН", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящий момент в обеих делах нет подозреваемых.
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков ранее заявлял РИА Новости, что получил два коллективных обращения от заключенных с жалобами на условия содержания, необоснованное применение физической силы и плохое питание.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
15 июля, 18:18
Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО
200010
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