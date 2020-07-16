СК завел два дела после акции протеста в ульяновском СИЗО

Ранее следователи сообщали, что проводят проверку по факту инцидента, который произошел в следственном изоляторе №1 в Ульяновске 9 июня. По данным УФСИН по региону, один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.