Во время пандемии самой востребованной в России стала профессия врача

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минэкономразвития составило рейтинг наиболее популярных профессией, из которого следует, что за время пандемии наиболее востребованными оказались врачи и грузчики. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рейтинг министерства.

Всего Минэкономразвития проанализировало около 120 тысяч вакансий, опубликованных в апреле и мае на сервисах по поиску работы.

На третьем месте, после врачей и грузчиков, находятся junior-программисты, далее следуют разработчики программного обеспечения и водители. Пользовались популярностью и директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы, а также администраторы. Кроме того, в список вошли дата-аналитики, продавцы, кадровые специалисты, менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты.

Системные администраторы заняли 30-ю строчку рейтинга, далее следуют охранники. Работники радио и телевидения расположились на 39-м месте, следом идут специалисты по гостеприимству, метрологи и столяры-плотники. Замыкают рейтинг автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных и продуктологи.

Среди самозанятых популярностью пользовались профессии, связанные со сферой бытовых услуг, информационными технологиями и математикой, а также с искусством, развлечениями, образованием и строительством.

Как отмечает Минэкономразвития, самый большой спрос у работодателей на представителей профессий средней квалификации — на них приходится 73 процента вакансий. Кроме того, за время пандемии рос спрос на низкоквалифицированных специалистов, но, по мнению ведомства, он скоро закончится.

В медицине, как прогнозируют в министерстве, растет спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Популярными стали услуги, которые связаны с анализом и оцифровкой информации о здоровье людей. Также будет расти спрос на специалистов по реабилитации для ухода за людьми с поражением легких. В промышленности появилась необходимость развивать технологии дополненной и виртуальной реальности, что позволит контролировать сервисные и ремонтные работы без физического присутствия.