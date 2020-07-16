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Во время пандемии самой востребованной в России стала профессия врача
Минэкономразвития составило рейтинг наиболее популярных профессией, из которого следует, что за время пандемии наиболее востребованными оказались врачи и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:316:4076:2609_1400x0_80_0_0_63bd82e3f62970aaec58ac34c10ecdc9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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Во время пандемии самой востребованной в России стала профессия врача

11:20 16.07.2020 (обновлено: 14:26 16.07.2020)
7401
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Минэкономразвития составило рейтинг наиболее популярных профессией, из которого следует, что за время пандемии наиболее востребованными оказались врачи и грузчики. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на рейтинг министерства.
Всего Минэкономразвития проанализировало около 120 тысяч вакансий, опубликованных в апреле и мае на сервисах по поиску работы.
На третьем месте, после врачей и грузчиков, находятся junior-программисты, далее следуют разработчики программного обеспечения и водители. Пользовались популярностью и директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы, а также администраторы. Кроме того, в список вошли дата-аналитики, продавцы, кадровые специалисты, менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты.
Системные администраторы заняли 30-ю строчку рейтинга, далее следуют охранники. Работники радио и телевидения расположились на 39-м месте, следом идут специалисты по гостеприимству, метрологи и столяры-плотники. Замыкают рейтинг автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных и продуктологи.
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Среди самозанятых популярностью пользовались профессии, связанные со сферой бытовых услуг, информационными технологиями и математикой, а также с искусством, развлечениями, образованием и строительством.
Как отмечает Минэкономразвития, самый большой спрос у работодателей на представителей профессий средней квалификации — на них приходится 73 процента вакансий. Кроме того, за время пандемии рос спрос на низкоквалифицированных специалистов, но, по мнению ведомства, он скоро закончится.
В медицине, как прогнозируют в министерстве, растет спрос на развитие управленческих компетенций и на принятие решений на основе данных. Популярными стали услуги, которые связаны с анализом и оцифровкой информации о здоровье людей. Также будет расти спрос на специалистов по реабилитации для ухода за людьми с поражением легких. В промышленности появилась необходимость развивать технологии дополненной и виртуальной реальности, что позволит контролировать сервисные и ремонтные работы без физического присутствия.
Рейтинг, как отмечается, был составлен на основе открытых данных, размещенных на агрегаторах HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode. Также использовались доклады ВШЭ, McKinsey & Company, Всемирного экономического форума и других организаций.
Сотрудник офиса
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