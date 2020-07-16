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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574427186.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1444
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 18, до 1444, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, украина, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 1444

11:03 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 18, до 1444, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава ДНР.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших из государств, определенных штабом по предупреждению распространения COVID как страны с неблагополучной эпидситуацией, введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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"Согласно исследованиям, проведенным 15 июля, выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, из них один случай у приехавшего из Украины 7 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава ДНР.
По информации ведомства, за сутки зарегистрированы три смертельных случая.
"Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1444", - добавили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗУкраинаВ мире
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