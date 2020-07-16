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Алиев оценил действия оппозиции во время акции в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что оппозиция пыталась побудить людей к незаконным действиям во время акции в поддержку армии в Баку. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:49
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, грузия, в мире

Алиев оценил действия оппозиции во время акции в Баку

10:49 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что оппозиция пыталась побудить людей к незаконным действиям во время акции в поддержку армии в Баку.
Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в ночь на вторник в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции. Участники марша шли по центральным улицам столицы, размахивали национальными флагами и кричали "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". Группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Вчера, 09:39
Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
"Как мне сообщили, некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана, проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю, не надо играть с огнем. Это – национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим - кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация", - сказал Алиев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его слова приводит Госагентство "Азертадж".
По словам президента, акция должна стать сигналом для каждого. Алиев, добавил, что "поручил правоохранительным органам проанализировать их выступления в социальных сетях в эти дни".
"Все их антигосударственные выступления, призывы будут проанализированы. Если там есть состав преступления, то они немедленно должны быть привлечены к уголовной ответственности.... В такой ситуации это – вражда. Сегодня во главе этой враждебности стоит Народный фронт Азербайджана", - сказал президент Азербайджана.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Нагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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