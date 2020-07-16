Алиев оценил действия оппозиции во время акции в Баку

"Как мне сообщили, некоторые оппозиционные структуры, в том числе представители Народного фронта Азербайджана, проникли в массы и пытались побудить людей к незаконным действиям. Они тоже находились среди нарушителей закона, их уже установили. Еще раз предупреждаю, не надо играть с огнем. Это – национальный вопрос. Мы ни на что не посмотрим - кто и что сказал, какой совет, какой Совет Европы, какая организация", - сказал Алиев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его слова приводит Госагентство "Азертадж".