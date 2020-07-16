https://ria.ru/20200716/1574423862.html
В России за сутки умерли 167 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 167 человек с COVID-19, за все время — 11937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:34
2020-07-16T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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москва
красноярский край
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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