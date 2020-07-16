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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 167 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 167 человек с COVID-19, за все время — 11937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:34
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1400x0_80_0_0_5d51b52469a37538d87d1e579d24cca6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 167 пациентов с COVID-19

10:34 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 167 человек с COVID-19, за все время — 11937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 167 летальных случаев... За весь период по России умерло 11 937 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 24 человека умерли в Москве, 22 - в Санкт-Петербурге, 16 - в Красноярском крае, 11 - в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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