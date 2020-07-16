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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574423758.html
В Москве выявили 531 случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 531, Свердловской области — 349, Санкт-Петербурге — 256, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
свердловская область
севастополь
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, свердловская область, севастополь

В Москве выявили 531 случай COVID-19

10:32 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 531, Свердловской области — 349, Санкт-Петербурге — 256, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 531, 2. Свердловская область 349, 3. Санкт-Петербург 256", - говорится в сообщении.
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Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе - два, Ненецком и Чукотском автономных округах - по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваСвердловская областьСевастополь
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