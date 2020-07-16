Проект о штрафах за неудаление данных затронет YouTube и Facebook

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы до 4 миллионов рублей за отказ сайтов удалить информацию. В материалах пояснительной записки поясняется, что законопроект устранит пробел в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства.
"Провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в сети "Интернет" обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой̆ на территории Российской̆ Федерации запрещено, и иной̆ неправомерно распространяющейся информации. В то же время какой̆-либо ответственности за неисполнение указанных требований Федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства", - говорится в пояснительной записке.
Приводятся данные, что из-за пробела в законодательстве с интернет-ресурса YouTube вопреки требованиям Роскомнадзора к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страниц URL с запрещённой информацией, с ресурса Twitter - 1 462 URL, с ресурса Instagram - 1 435 URL, с Facebook - 362 URL.
"Я бы не сказал, что есть определенный повод (для внесения проекта), просто, на наш взгляд, был пробел. У нас есть описанные законом запрещенные к распространению вещи, у нас есть регулятор в виде Роскомнадзора, который старается оперативно реагировать, блокировать доступ и указывать площадкам на нахождение на их ресурсах запрещенной информации. Но статистика показывает, что не все и не оперативно удаляется", - пояснил РИА Новости Боярский.
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