Проект о штрафах за неудаление данных затронет YouTube и Facebook

"Провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в сети "Интернет" обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой̆ на территории Российской̆ Федерации запрещено, и иной̆ неправомерно распространяющейся информации. В то же время какой̆-либо ответственности за неисполнение указанных требований Федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства", - говорится в пояснительной записке.