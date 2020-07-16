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"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су
Бренды МиГ и Су останутся при создании перспективных боевых самолетов, переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона не планируется, сообщил в РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:06
илья тарасенко
sukhoi superjet
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
сухой (холдинговая компания)
сергей чемезов
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
илья тарасенко, sukhoi superjet, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), сергей чемезов, экономика

"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су

10:12 16.07.2020 (обновлено: 14:06 16.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты компании "Сухой"
Самолеты компании Сухой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолеты компании "Сухой". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бренды МиГ и Су останутся при создании перспективных боевых самолетов, переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона не планируется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" (входит в ОАК Ростеха) Илья Тарасенко.
Ранее генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сказал, что все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. До этого глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал в интервью РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.
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"Бренды самолетов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире – наши самолеты эксплуатируются более чем в 60 странах мира. Поэтому, безусловно, эти самолеты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно", - сказал Тарасенко.
Тарасенко был назначен на должность генерального директора компании "Сухой" в феврале решением совета директоров. Таким образом, он совмещает три должности - помимо "Сухого", Тарасенко руководит корпорацией "МиГ", а также отвечает за маркетинг и ВТС в Объединенной авиастроительной корпорации.
Читайте полный текст интервью >>
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Илья ТарасенкоSukhoi SuperjetРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Сухой (холдинговая компания)Сергей ЧемезовЭкономика
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