"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су

"Бренды самолетов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире – наши самолеты эксплуатируются более чем в 60 странах мира. Поэтому, безусловно, эти самолеты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно", - сказал Тарасенко.