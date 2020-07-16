"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бренды МиГ и Су останутся при создании перспективных боевых самолетов, переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона не планируется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" (входит в ОАК Ростеха) Илья Тарасенко.
Ранее генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сказал, что все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием. До этого глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал в интервью РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.
"Бренды самолетов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире – наши самолеты эксплуатируются более чем в 60 странах мира. Поэтому, безусловно, эти самолеты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами. Создание новых брендов не планируется, мы убеждены, что это не нужно", - сказал Тарасенко.
Тарасенко был назначен на должность генерального директора компании "Сухой" в феврале решением совета директоров. Таким образом, он совмещает три должности - помимо "Сухого", Тарасенко руководит корпорацией "МиГ", а также отвечает за маркетинг и ВТС в Объединенной авиастроительной корпорации.