Алиев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

"Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры. Поэтому пусть те, кто занимается данным вопросом и выдвигает в эти дни свои посреднические предложения, подумают об этом, терпение азербайджанского народа небеспредельно.... Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, и наше мнение по этому вопросу категорично", - сказал Алиев на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии текущего года, его слова приводит Госагентство "Азертадж".