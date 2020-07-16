https://ria.ru/20200716/1574421382.html
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий в августе
Российские морские курорты – самое популярное направление для путешествий в августе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:08
2020-07-16T10:30
туризм
туризм
новости - туризм
москва
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
екатеринбург
анапа
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https://ria.ru/20200710/1574111521.html
москва
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
екатеринбург
анапа
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155273/11/1552731106_0:276:3068:2002_1400x0_80_0_0_f4b761d543bd18db3730d0c0fa386e65.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, анапа, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские морские курорты – самое популярное направление для путешествий в августе, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании изучили данные бронирования авиабилетов с вылетом в последний летний месяц 2020 года. Они выяснили, что самые востребованные маршруты пользователей – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на черноморские курорты.
Москвичи также активно интересуются поездками в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
Петербуржцы чаще всего приобретают проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград. У жителей Екатеринбурга высоким спросом пользуется Анапа.
Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом примерно на 20 процентов.
Заметнее всего – на треть - подешевели билеты на рейсы между двумя столицами и из Санкт-Петербурга в Сочи, сообщили аналитики онлайн-сервиса.