Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий в августе

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские морские курорты – самое популярное направление для путешествий в августе, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании изучили данные бронирования авиабилетов с вылетом в последний летний месяц 2020 года. Они выяснили, что самые востребованные маршруты пользователей – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на черноморские курорты.

Москвичи также активно интересуются поездками в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

Петербуржцы чаще всего приобретают проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград. У жителей Екатеринбурга высоким спросом пользуется Анапа.

Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом примерно на 20 процентов.