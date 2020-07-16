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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5091
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43, до 5091, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5091

09:34 16.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43, до 5091, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 16 июля 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5091 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 887 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 746, в Петушинском районе - 609, в Муроме - 437, в Александровском районе - 396, в Ковровском районе - 381, Собинском - 298, Вязниковском - 263, Юрьев-Польском - 233.
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Выздоровели после COVID-19 в регионе 4113 пациентов, умерли 96.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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