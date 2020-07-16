Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5091

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 16 июля 2020 года лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5091 случай заболевания", - говорится в сообщении.