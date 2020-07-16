Боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских

"Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца города Малгобека Республики Ингушетия. Он обвиняется в совершении преступлений… участие в преступном сообществе, участие в банде, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.

В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Верховный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.