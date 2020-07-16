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Боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских
Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении одного из боевиков, обвиняемых в нападении и убийстве полицейских в Назрани в 2011 году, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:29
доку умаров
генеральная прокуратура рф
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домодедово (аэропорт)
александр бортников
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происшествия
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доку умаров, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), домодедово (аэропорт), александр бортников, москва, назрань, санкт-петербург, происшествия

Боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских

09:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении одного из боевиков, обвиняемых в нападении и убийстве полицейских в Назрани в 2011 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца города Малгобека Республики Ингушетия. Он обвиняется в совершении преступлений… участие в преступном сообществе, участие в банде, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в августе 2011 года в Назрани обвиняемый в составе банды под общим руководством Доку Умарова совершил вооруженное нападение на сотрудников УГИБДД. В результате трое работников полиции погибли, еще один получил ранения.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Верховный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.
В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.
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Доку Умаров участвовал в боях против российских войск в ходе первой и второй чеченских кампаний, был "бригадным генералом" боевиков. Неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты в России: подрыв поезда Москва — Санкт-Петербург "Невский экспресс" в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010 году, взрыв в аэропорту "Домодедово" в 2011 году. По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, бандитская группа Умарова была ликвидирована в конце 2013 года.
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Доку УмаровГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Домодедово (аэропорт)Александр БортниковМоскваНазраньСанкт-ПетербургПроисшествия
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