Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart.

Как считают 20 процентов педагогов, плохого учителя характеризует безответственность, а также безразличие к детям и своему предмету. Еще 16 процентов опрошенных считают плохим ленивого педагога, который не хочет развиваться. По мнению 14 процентов, признаком плохого учителя будет некомпетентность и незнание предмета, а по словам еще 12 процентов — нелюбовь к детям и формализм.

Четверть педагогов уверена, что хорошего учителя характеризует профессионализм, то есть знание предмета и компетентность. Еще 17 процентов назвали важным качеством любовь и уважение к детям и профессии. Десять процентов опрошенных отметили важность педагогического таланта, а девять — мобильность и гибкость. По мнению восьми процентов учителей, педагог должен быть доброжелательным и иметь чувство юмора.