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Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество

Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя

09:23 16.07.2020 (обновлено: 14:32 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГеографический диктант
Географический диктант
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart.
Как считают 20 процентов педагогов, плохого учителя характеризует безответственность, а также безразличие к детям и своему предмету. Еще 16 процентов опрошенных считают плохим ленивого педагога, который не хочет развиваться. По мнению 14 процентов, признаком плохого учителя будет некомпетентность и незнание предмета, а по словам еще 12 процентов — нелюбовь к детям и формализм.
Четверть педагогов уверена, что хорошего учителя характеризует профессионализм, то есть знание предмета и компетентность. Еще 17 процентов назвали важным качеством любовь и уважение к детям и профессии. Десять процентов опрошенных отметили важность педагогического таланта, а девять — мобильность и гибкость. По мнению восьми процентов учителей, педагог должен быть доброжелательным и иметь чувство юмора.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нужны конкретные мероприятия и действия по повышению статуса учителя — именно от него в первую очередь зависит качество образования и воспитательной работы.
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