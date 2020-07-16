https://ria.ru/20200716/1574420771.html
Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:23
2020-07-16T14:32
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Российские педагоги перечислили качества, которыми обладают хорошие и плохие учителя. Об этом сообщает RT
со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart.
Как считают 20 процентов педагогов, плохого учителя характеризует безответственность, а также безразличие к детям и своему предмету. Еще 16 процентов опрошенных считают плохим ленивого педагога, который не хочет развиваться. По мнению 14 процентов, признаком плохого учителя будет некомпетентность и незнание предмета, а по словам еще 12 процентов — нелюбовь к детям и формализм.
Четверть педагогов уверена, что хорошего учителя характеризует профессионализм, то есть знание предмета и компетентность. Еще 17 процентов назвали важным качеством любовь и уважение к детям и профессии. Десять процентов опрошенных отметили важность педагогического таланта, а девять — мобильность и гибкость. По мнению восьми процентов учителей, педагог должен быть доброжелательным и иметь чувство юмора.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нужны конкретные мероприятия и действия по повышению статуса учителя — именно от него в первую очередь зависит качество образования и воспитательной работы.