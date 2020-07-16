В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье после рекордной жары

"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклонов с атмосферными фронтами 16-17 июля в дневные часы местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозе с порывами до 17-22 м/с, местами град", - информирует ГУ МЧС по Амурской области.