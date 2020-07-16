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В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье после рекордной жары
Ливни, грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Амурской области после рекордной жары, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, общество

В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье после рекордной жары

09:18 16.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Ливни, грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Амурской области после рекордной жары, сообщает ГУ МЧС по региону.
Как сообщалось ранее, 15 июля в областном центре Благовещенске был поставлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений: температура достигла 36,1 градуса, прежний рекорд зафиксировали в 1999 году, тогда 15 июля было 35,3 градуса жары. Время работы аттракционов в парке второго по величине города Приамурья Белогорска сократили из-за случаев потери сознания работниками из-за жары, в тени 14 июля температура достигала плюс 40 градусов.
"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклонов с атмосферными фронтами 16-17 июля в дневные часы местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозе с порывами до 17-22 м/с, местами град", - информирует ГУ МЧС по Амурской области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьБлаговещенскОбщество
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