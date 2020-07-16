В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Приамурье после рекордной жары

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Ливни, грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Амурской области после рекордной жары, сообщает ГУ МЧС по региону.
Как сообщалось ранее, 15 июля в областном центре Благовещенске был поставлен температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений: температура достигла 36,1 градуса, прежний рекорд зафиксировали в 1999 году, тогда 15 июля было 35,3 градуса жары. Время работы аттракционов в парке второго по величине города Приамурья Белогорска сократили из-за случаев потери сознания работниками из-за жары, в тени 14 июля температура достигала плюс 40 градусов.
"Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, при прохождении циклонов с атмосферными фронтами 16-17 июля в дневные часы местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление ветра при грозе с порывами до 17-22 м/с, местами град", - информирует ГУ МЧС по Амурской области.
Руководителей городов и районов, объектов жизнеобеспечения и экономики предупредили об ухудшении погоды. Циклон может стать привести к росту ДТП, вызвать аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, повредить линии связи и электропередачи.