Строители Амурского ГПЗ заявили о нарушениях трудового законодательства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники турецкой компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries, которые задействованы в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), заявили прокурору Амурской области Руслану Медведеву о плохих условиях проживания и нарушениях законодательства при трудоустройстве, информирует надзорное ведомство.

Видео с кадрами погрома, устроенного строителями АГПЗ, опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК РФ по Амурской области , конфликт возник из-за вопроса о возмещении оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела – о хулиганстве и массовых беспорядках.

Позднее на заводе заявили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам АГПЗ вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей. Прокурор Амурской области Руслан Медведев 15 июля выехал на стройплощадку завода.

"Руслан Медведев встретился с иностранными работниками ООО Renaissance Heavy Industries и его руководством, разъяснил требования трудового законодательства и сообщил о предварительных результатах прокурорской проверки по фактам незаконного удержания денежных средств из зарплаты рабочих. Работники в свою очередь пожаловались прокурору на бытовые условия проживания, рассказали о нарушениях законодательства при трудоустройстве", - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура отмечает, что общение с гражданами Узбекистана шло через переводчика.

"Руслан Медведев разъяснил, что по каждому обращению будет проведена проверка с привлечением контролирующих органов, результаты разрешения обращений он взял на личный контроль. Ответы с результатами проверки работники получат в ближайшее время. Во время встречи с представителями Renaissance Heavy Industries прокурор области потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения и предупредил об установленной законом ответственности", - уточнили в прокуратуре.