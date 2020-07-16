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Строители Амурского ГПЗ заявили о нарушениях трудового законодательства
Сотрудники турецкой компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries, которые задействованы в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ),... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:59
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
узбекистан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), амурская область, узбекистан, происшествия

Строители Амурского ГПЗ заявили о нарушениях трудового законодательства

07:59 16.07.2020
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© Фото : "Газпром"Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники турецкой компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries, которые задействованы в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), заявили прокурору Амурской области Руслану Медведеву о плохих условиях проживания и нарушениях законодательства при трудоустройстве, информирует надзорное ведомство.
Видео с кадрами погрома, устроенного строителями АГПЗ, опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура предварительно установила, что работники требовали увеличить заработную плату. По данным СК РФ по Амурской области, конфликт возник из-за вопроса о возмещении оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела – о хулиганстве и массовых беспорядках.
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
14 июля, 14:50
Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку
Позднее на заводе заявили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы. В прокуратуре отмечали, что сотрудникам АГПЗ вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей. Прокурор Амурской области Руслан Медведев 15 июля выехал на стройплощадку завода.
"Руслан Медведев встретился с иностранными работниками ООО Renaissance Heavy Industries и его руководством, разъяснил требования трудового законодательства и сообщил о предварительных результатах прокурорской проверки по фактам незаконного удержания денежных средств из зарплаты рабочих. Работники в свою очередь пожаловались прокурору на бытовые условия проживания, рассказали о нарушениях законодательства при трудоустройстве", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура отмечает, что общение с гражданами Узбекистана шло через переводчика.
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
14 июля, 09:40
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
"Руслан Медведев разъяснил, что по каждому обращению будет проведена проверка с привлечением контролирующих органов, результаты разрешения обращений он взял на личный контроль. Ответы с результатами проверки работники получат в ближайшее время. Во время встречи с представителями Renaissance Heavy Industries прокурор области потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения и предупредил об установленной законом ответственности", - уточнили в прокуратуре.
Временная приемная прокурора Амурской области продолжит работать на АГПЗ. Объединенный пресс-центр завода в среду сообщил, что все сотрудники турецкого подрядчика, кроме тех, кто проходит по уголовным делам, вернулись к работе, а компания заплатит работникам из-за увеличенных из-за COVID-19 сроков вахты и пересмотрит компенсации для персонала.
0715214
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУзбекистанПроисшествия
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