https://ria.ru/20200716/1574418390.html
Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО
Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:50
2020-07-16T09:03
дальний восток
юрий трутнев
экономика
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https://ria.ru/20200706/1573937786.html
Руслан Фаткуллин
Это что за способ сбора информации для принятия решений, озвучивает министр - "когда мы разговаривали с людьми". Очень похоже на ОБС (одна бабка сказала). Люди не всегда говорят, что думают, поэтому существует такая наука - социалогия. Закажите социологическое исследование. Не опрос, а именно полноценное исследование, чтобы с использованием научных методов определить причины оттока населения из региона. В моем понимании, чтобы в регионе происходил рост населения, необходимо в первую очередь стимулировать рост хорошо оплачиваемых рабочих мест и снижение стоимости жилья для переселенцев. При этом на законодательном уровне необходимо запретить использование вахтового метода труда и привлечение иностранных рабочих. Приоритет при трудоустройстве должны получить члены семей переселенцев. Каждое рабочее место, особенно создаваемое за счет бюджета РФ должно быть подконтролем государства. При выявлении случаев приема на работу иностранцев или применение вахты, отказ в приеме переселенцев, должно строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности. В свою очередь удорожание строительство (обоснованное) в следствии новых требований, должно субсидироваться государством.
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дальний восток
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости.
Нацпрограмма развития Дальнего Востока
предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
.
Ранее глава государства поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года.
"Мы готовим по поручению президента РФ национальную программу развития Дальнего Востока, там в течение периода до 2024 года на нужды Дальнего Востока будет профинансировано более 2 триллионов рублей. Как раз на направления, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием. Поэтому у нас впереди 4 насыщенных года. Надеюсь, что за эти годы ситуация на Дальнем Востоке начнет меняться заметно", - сказал Трутнев журналистам.
По его словам, за последние пять лет уже с применением частных инвестиций создана 51 тысяча рабочих мест на Дальнем Востоке. В то же самое время количество населения на Дальнем Востоке не растет, а несколько уменьшается.
"Отток в два раза сократился, но он существует. Когда мы с людьми разговариваем, пытаемся выяснить, а что, собственно говоря, является основной причиной отъезда в европейскую часть России, то одна из самых главных причин - это как раз то, о чем мы сейчас говорим: мало школ, мало больниц, низкое качество медицинского обслуживания в целом. Надо эти вопросы решать", - добавил полпред.
Как уточнил РИА Новости представитель пресс-службы полпредства, 2 триллиона рублей - это средства из федерального бюджета, будут еще средства из других источников.