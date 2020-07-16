Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574418390.html
Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО
Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:03
дальний восток
юрий трутнев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/71/1531707135_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2d0decef439e6cb99bd7d61d658897c6.jpg
https://ria.ru/20200706/1573937786.html
Это что за способ сбора информации для принятия решений, озвучивает министр - "когда мы разговаривали с людьми". Очень похоже на ОБС (одна бабка сказала). Люди не всегда говорят, что думают, поэтому существует такая наука - социалогия. Закажите социологическое исследование. Не опрос, а именно полноценное исследование, чтобы с использованием научных методов определить причины оттока населения из региона. В моем понимании, чтобы в регионе происходил рост населения, необходимо в первую очередь стимулировать рост хорошо оплачиваемых рабочих мест и снижение стоимости жилья для переселенцев. При этом на законодательном уровне необходимо запретить использование вахтового метода труда и привлечение иностранных рабочих. Приоритет при трудоустройстве должны получить члены семей переселенцев. Каждое рабочее место, особенно создаваемое за счет бюджета РФ должно быть подконтролем государства. При выявлении случаев приема на работу иностранцев или применение вахты, отказ в приеме переселенцев, должно строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности. В свою очередь удорожание строительство (обоснованное) в следствии новых требований, должно субсидироваться государством.
27
3
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/71/1531707135_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2d0decef439e6cb99bd7d61d658897c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153170/71/1531707135_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_47182860bffec5780615a87cd3b86824.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153170/71/1531707135_78:0:2126:2048_1400x0_80_0_0_123c35fbf3e9bab9b4c120fc8da942fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, юрий трутнев, экономика

Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО

07:50 16.07.2020 (обновлено: 09:03 16.07.2020)
1128
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-премьер Юрий Трутнев
Вице-премьер Юрий Трутнев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Ранее глава государства поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года.
"Мы готовим по поручению президента РФ национальную программу развития Дальнего Востока, там в течение периода до 2024 года на нужды Дальнего Востока будет профинансировано более 2 триллионов рублей. Как раз на направления, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием. Поэтому у нас впереди 4 насыщенных года. Надеюсь, что за эти годы ситуация на Дальнем Востоке начнет меняться заметно", - сказал Трутнев журналистам.
По его словам, за последние пять лет уже с применением частных инвестиций создана 51 тысяча рабочих мест на Дальнем Востоке. В то же самое время количество населения на Дальнем Востоке не растет, а несколько уменьшается.
"Отток в два раза сократился, но он существует. Когда мы с людьми разговариваем, пытаемся выяснить, а что, собственно говоря, является основной причиной отъезда в европейскую часть России, то одна из самых главных причин - это как раз то, о чем мы сейчас говорим: мало школ, мало больниц, низкое качество медицинского обслуживания в целом. Надо эти вопросы решать", - добавил полпред.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
6 июля, 10:52
Трутнев будет контролировать подготовку нацпрограммы по Дальнему востоку
Как уточнил РИА Новости представитель пресс-службы полпредства, 2 триллиона рублей - это средства из федерального бюджета, будут еще средства из других источников.
3400017
Обсудить 3
Дальний ВостокЮрий ТрутневЭкономика
Популярные комментарии
Это что за способ сбора информации для принятия решений, озвучивает министр - "когда мы разговаривали с людьми". Очень похоже на ОБС (одна бабка сказала). Люди не всегда говорят, что думают, поэтому существует такая наука - социалогия. Закажите социологическое исследование. Не опрос, а именно полноценное исследование, чтобы с использованием научных методов определить причины оттока населения из региона. В моем понимании, чтобы в регионе происходил рост населения, необходимо в первую очередь стимулировать рост хорошо оплачиваемых рабочих мест и снижение стоимости жилья для переселенцев. При этом на законодательном уровне необходимо запретить использование вахтового метода труда и привлечение иностранных рабочих. Приоритет при трудоустройстве должны получить члены семей переселенцев. Каждое рабочее место, особенно создаваемое за счет бюджета РФ должно быть подконтролем государства. При выявлении случаев приема на работу иностранцев или применение вахты, отказ в приеме переселенцев, должно строго наказываться, вплоть до уголовной ответственности. В свою очередь удорожание строительство (обоснованное) в следствии новых требований, должно субсидироваться государством.
16 июля, 08:33
РФРуслан Фаткуллин
2610000
Рекомендуем
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
На месте разлива на Таймыре собрали 159 кубометров топливно-водяной смеси
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Исследование: пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года
Устрицы
В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Microsoft и Waves займутся развитием корпоративного блокчейна в России
Юрий Трутнев
Трутнев поручил рассчитать ущерб от вырубки леса у реки на Камчатке
Норильск
В Росгидромете оценили загрязнение водных объектов в российской Арктике
Здание министерства финансов РФ
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строители Амурского ГПЗ заявили о нарушениях трудового законодательства
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву"
Овсяное печенье
Роскачество проверило овсяное печенье
Покупка автомобиля
Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Армянский военнослужащий
Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Лента новостейМолния