Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Нацпрограмма развития Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Ранее глава государства поручил кабмину утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу - до 2035 года.

"Мы готовим по поручению президента РФ национальную программу развития Дальнего Востока, там в течение периода до 2024 года на нужды Дальнего Востока будет профинансировано более 2 триллионов рублей. Как раз на направления, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием. Поэтому у нас впереди 4 насыщенных года. Надеюсь, что за эти годы ситуация на Дальнем Востоке начнет меняться заметно", - сказал Трутнев журналистам.

По его словам, за последние пять лет уже с применением частных инвестиций создана 51 тысяча рабочих мест на Дальнем Востоке. В то же самое время количество населения на Дальнем Востоке не растет, а несколько уменьшается.

"Отток в два раза сократился, но он существует. Когда мы с людьми разговариваем, пытаемся выяснить, а что, собственно говоря, является основной причиной отъезда в европейскую часть России, то одна из самых главных причин - это как раз то, о чем мы сейчас говорим: мало школ, мало больниц, низкое качество медицинского обслуживания в целом. Надо эти вопросы решать", - добавил полпред.