https://ria.ru/20200716/1574418215.html
В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%
Приморские хозяйства аквакультуры с начала года увеличили производство мидий, гребешка, устриц и других объектов на 65% - до 45,6 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:44
2020-07-16T07:44
приморский край
экономика
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приморский край, экономика
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Приморские
хозяйства аквакультуры с начала года увеличили производство мидий, гребешка, устриц и других объектов на 65% - до 45,6 тысячи тонн, сообщает правительство региона.
"За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тысяч тонн", – отметил руководитель агентства Валерий Корко, чьи слова приводятся в сообщении.
Сейчас хозяйствам аквакультуры в регионе предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На "морских огородах" выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный и ламинарию.
По данным властей, в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на покупку новой техники и оборудования.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.