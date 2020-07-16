В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Приморские хозяйства аквакультуры с начала года увеличили производство мидий, гребешка, устриц и других объектов на 65% - до 45,6 тысячи тонн, сообщает правительство региона.

"За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тысяч тонн", – отметил руководитель агентства Валерий Корко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сейчас хозяйствам аквакультуры в регионе предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На "морских огородах" выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный и ламинарию.

По данным властей, в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на покупку новой техники и оборудования.