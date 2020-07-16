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В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%
Приморские хозяйства аквакультуры с начала года увеличили производство мидий, гребешка, устриц и других объектов на 65% - до 45,6 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:44
приморский край
экономика
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РИА Новости
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353
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приморский край, экономика

В Приморье с начала года увеличили производство аквакультуры на 65%

07:44 16.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУстрицы
Устрицы
© РИА Новости / Нина Зотина
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Устрицы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Приморские хозяйства аквакультуры с начала года увеличили производство мидий, гребешка, устриц и других объектов на 65% - до 45,6 тысячи тонн, сообщает правительство региона.
"За первое полугодие предприятиями аквакультуры выращено 45,6 тысячи тонн товарной продукции, что выше аналогичного периода прошлого года почти на 18 тысяч тонн", – отметил руководитель агентства Валерий Корко, чьи слова приводятся в сообщении.
Сейчас хозяйствам аквакультуры в регионе предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тысяч гектаров. На "морских огородах" выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный и ламинарию.
По данным властей, в 2020 году предприятиям аквакультуры направлено около 19 миллионов рублей субсидий на возмещение части затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на покупку новой техники и оборудования.
В регионе действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
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