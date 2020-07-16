Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года

"Объект (культурный центр - ред.) будет сдан в августе 2021 года. Мы говорили с руководителями строительства, я, в том числе, сказал, что надеюсь, что в сентябре будущего года будем снова проводить ВЭФ, приедут гости, будем просить Владимира Владимировича Путина приехать. Я им сказал: если не построите в срок, отчитываться будете перед президентом", - сказал Трутнев журналистам, осмотрев стройку культурного центра на острове Русском.