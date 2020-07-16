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Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил надежду на проведение Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2021 года. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:45
юрий трутнев
владивосток
приморский край
экономика
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юрий трутнев, владивосток, приморский край, экономика

Трутнев надеется, что ВЭФ пройдет в сентябре 2021 года

07:34 16.07.2020 (обновлено: 07:45 16.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил надежду на проведение Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2021 года.

"Объект (культурный центр - ред.) будет сдан в августе 2021 года. Мы говорили с руководителями строительства, я, в том числе, сказал, что надеюсь, что в сентябре будущего года будем снова проводить ВЭФ, приедут гости, будем просить Владимира Владимировича Путина приехать. Я им сказал: если не построите в срок, отчитываться будете перед президентом", - сказал Трутнев журналистам, осмотрев стройку культурного центра на острове Русском.

В этом году ВЭФ отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Владивосток
29 июня, 05:36
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Юрий ТрутневВладивостокПриморский крайЭкономика
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