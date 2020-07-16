Twitter зафиксировал атаку, в результате которой были взломаны аккаунты

"Мы зафиксировали то, что, как мы считаем, является скоординированной атакой через социальную инженерию со стороны людей, которые выбрали в качестве целей некоторых наших работников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам. Мы знаем, что они (хакеры) использовали этот доступ, чтобы взять под контроль многие весьма заметные (в том числе верифицированные) аккаунты и твиты", — говорится в заявлении технической поддержки.