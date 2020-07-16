Twitter зафиксировал атаку, в результате которой были взломаны аккаунты

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Компания Twitter зафиксировала атаку, в результате которой были взломаны аккаунты пользователей сервиса, говорится в заявлении техподдержки.
Ранее неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Позже техподдержка объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.
"Мы зафиксировали то, что, как мы считаем, является скоординированной атакой через социальную инженерию со стороны людей, которые выбрали в качестве целей некоторых наших работников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам. Мы знаем, что они (хакеры) использовали этот доступ, чтобы взять под контроль многие весьма заметные (в том числе верифицированные) аккаунты и твиты", — говорится в заявлении технической поддержки.
"Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно заблокировали затронутые аккаунты и удалили твиты, опубликованные злоумышленниками … Мы заблокировали аккаунты, которые были скомпрометированы и восстановим доступ подлинному владельцу аккаунта только тогда, когда мы будем уверены, что сможем сделать это безопасно", — отмечается в заявлении.
На биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах знаменитостей, было совершено более 300 транзакций, получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина. Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тысячи долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.