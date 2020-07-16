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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188, сообщила в четверг межведомственная... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
атырауская область
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, атырауская область, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

06:54 16.07.2020 (обновлено: 11:24 16.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 16 июл — РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188, сообщила в четверг межведомственная комиссия.
Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1674 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 811, бессимптомных носителей — 863", — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Алма-Ате (219), Атырауской области (218) и Нур-Султане (204).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАтырауская областьКазахстанВ мире
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