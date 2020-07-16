Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны

Эрдоган извинился перед народом за то, что не предотвратил попытку путча Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если бы не меры,принятые после 17 декабря 2013 года, в особенности в судебной системе, попытка военного переворота была бы более масштабной.