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Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны
Попытка переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года была попыткой оккупации страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи с отмечаемой в стране... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:05
попытка военного переворота в турции
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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попытка военного переворота в турции, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны

06:31 16.07.2020 (обновлено: 07:05 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Попытка переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года была попыткой оккупации страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи с отмечаемой в стране четвертой годовщиной победы над путчистами.
"Это была попытка вторгнуться в нашу страну с помощью террористов и предателей внутри нашей армии. Но Турция показала, что она не входит в число тех государств региона, которые удалось дестабилизировать посредством внутренних беспорядков, чтобы потом оккупировать. Турецкий народ разрушил планы тех, кто хотел растоптать его волю", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Он также назвал проявлением "воли народа" Турции и продолжением его побед изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, превращенного в мечеть.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
3 августа 2016, 14:52
Эрдоган извинился перед народом за то, что не предотвратил попытку путчаПрезидент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если бы не меры,принятые после 17 декабря 2013 года, в особенности в судебной системе, попытка военного переворота была бы более масштабной.
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Попытка военного переворота в ТурцииТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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