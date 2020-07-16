В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов

"Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось. Мы диагностируем (проблему) и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно произошло", - написал Дорси в Twitter.