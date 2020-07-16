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В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T06:12
илон маск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/102081/18/1020811855_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_668f468472c61de5e17ebc03fac58656.jpg
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илон маск, tesla motors, билл гейтс, джо байден, сша, twitter, в мире

В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов

06:12 16.07.2020
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© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.
Ранее техническая поддержка Twitter объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны.
"Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось. Мы диагностируем (проблему) и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно произошло", - написал Дорси в Twitter.
Ранее сообщалось, что неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткойны в удвоенном размере.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Вчера, 01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
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Илон МаскTesla motorsБилл ГейтсДжо БайденСШАTwitterВ мире
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