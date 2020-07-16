Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"

Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны.

Алексей Пушков Член Совета Федерации Член Совета Федерации