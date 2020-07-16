Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чаще других допускают задержки платежей по полученным автокредитам собственники Ford Focus, Kia Rio и Чаще других допускают задержки платежей по полученным автокредитам собственники Ford Focus, Toyota Camry Hyundai Solaris , говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus , Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris", - выяснили эксперты.

Среди допускающих просрочку по кредитам автовладельцев преобладают мужчины, они составляют 70% от всех должников-автолюбителей. При этом около половины из них в возрасте 25-35 лет, а автомобиль, на покупку которого они взяли кредит, у 90% должников-мужчин является единственным.

В целом же объем просроченной задолженности в сегменте автокредитования за два месяца, когда в стране действовали ограничения из-за коронавируса, вырос на 4,2% - до 51,9 миллиарда рублей. Доля "плохих" долгов в портфеле выросла на 0,6 процентного пункта - до 6,5%.