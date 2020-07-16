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Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Чаще других допускают задержки платежей по полученным автокредитам собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris, говорится в исследовании... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:29
focus
toyota camry
kia rio
hyundai solaris
ford motor
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
focus, toyota camry, kia rio, hyundai solaris, ford motor, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, экономика

Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам

05:29 16.07.2020
242
© Фото : FordАвтомобиль Ford Focus III
Автомобиль Ford Focus III
© Фото : Ford
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Чаще других допускают задержки платежей по полученным автокредитам собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще других допускают задержки при погашении полученных кредитов собственники Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris", - выяснили эксперты.
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Среди допускающих просрочку по кредитам автовладельцев преобладают мужчины, они составляют 70% от всех должников-автолюбителей. При этом около половины из них в возрасте 25-35 лет, а автомобиль, на покупку которого они взяли кредит, у 90% должников-мужчин является единственным.
В целом же объем просроченной задолженности в сегменте автокредитования за два месяца, когда в стране действовали ограничения из-за коронавируса, вырос на 4,2% - до 51,9 миллиарда рублей. Доля "плохих" долгов в портфеле выросла на 0,6 процентного пункта - до 6,5%.
Количество просроченных автокредитов также выросло за апрель-май на 3,5%, до 112 тысячи единиц. Фактически уже каждый 13 кредит на автомобиль находится в дефолте, в начале года лишь по каждому 15 такому кредиту были проблемы с выплатами, указывают эксперты.
Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. На четвертом месте находится Московская область, а пятерку лидеров замыкает - Башкирия.
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FocusToyota CamryKia RioHyundai SolarisFord MotorМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайЭкономика
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