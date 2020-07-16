В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем в Барнауле, Искитиме, Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем в Ангарске Красноярске и Петровске-Байкальском привело к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух и выходу этих городов из списка городов с самым грязным воздухом в России, говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованным Росгидрометом

Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году включает 18 городов с общим числом жителей в них 3,3 миллиона человек. В этот список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а также частыми разовыми превышениями концентрации вредных веществ.

"Все города приоритетного списка расположены на Азиатской территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями. По сравнению с 2018 годом из приоритетного списка в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с очень высокого до высокого, в основном за счет снижения концентраций бензпирена в период отопительного сезона, исключены пять городов", - говорится в обзоре.

"В Красноярске по сравнению с предыдущим годом выявлено существенное снижение концентраций ряда загрязняющих веществ — взвешенных веществ (12%), оксида азота (36%), фенола (30%), фторида водорода (50%), формальдегида (13%) и бензпирена (40%), а также снижение количества случаев высокого загрязнения бензпиреном с 24 до 15. Одной из причин данного факта являются метеорологические условия года, способствующие более активному очищению атмосферного воздуха, особенно в холодный период года (январь-март, октябрь-декабрь)", - говорится в обзоре.

Авторы обзора уточняют, что на состояния воздуха в Красноярске повлияли комплексные мероприятия по улучшению экологической обстановки в период подготовки и проведения в Красноярске зимней Универсиады-2019, в том числе замена угля при отоплении частного сектора на альтернативные виды топлива, также позволили добиться снижения уровня загрязнения атмосферы.

Самые грязные города

"В Приоритетный список опять включен Южно-Сахалинск ( Сахалинская область ), который с 2015 года из-за значительного снижения концентраций взвешенных веществ, бензпирена, сажи, а также формальдегида был из него исключен. В 2019 году отмечены рост концентраций взвешенных веществ, меди и особенно резкое увеличение концентраций формальдегида", - говорится в документе.

По данным Росгидромета, остальные города, составляющие приоритетный список в 2018 году, сохранились в нем и в 2019 году, в том числе Норильск, где наибольшие в России объемы выбросов диоксида серы.

В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти и в Шелехове четырех загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы.

"Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензпирен, в больших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива", - поясняется в обзоре.