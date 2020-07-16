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ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
Федеральное бюро расследований (ФБР) в курсе инцидента со взломом аккаунтов в Twitter ряда известных людей и компаний, сообщает в четверг телеканал ABC11. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:55
фбр
илон маск
билл гейтс
майкл блумберг
сша
twitter
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_04dcd6c52625f42129b7a7b023147626.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, илон маск, билл гейтс, майкл блумберг, сша, twitter, в мире

ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter

04:55 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) в курсе инцидента со взломом аккаунтов в Twitter ряда известных людей и компаний, сообщает в четверг телеканал ABC11.
"Мы в курсе сегодняшнего происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям. Судя по всему, учетные записи были взломаны для осуществления мошенничества с криптовалютой. Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги применительно к этому происшествию", - цитирует телеканал заявление офиса ФБР в Сан-Франциско.
Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
4405328
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ФБРИлон МаскБилл ГейтсМайкл БлумбергСШАTwitterВ мире
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