ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter

"Мы в курсе сегодняшнего происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям. Судя по всему, учетные записи были взломаны для осуществления мошенничества с криптовалютой. Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги применительно к этому происшествию", - цитирует телеканал заявление офиса ФБР в Сан-Франциско.