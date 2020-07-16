Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой

"Яна купила сумки, позвала подруг для розыгрыша... Некий Иван, который менеджерит подобные истории, не уведомив Яну, позвал еще девушек... Рита не смогла сфотографироваться в офисе у Ивана с реальными сумками, которые она могла разыгрывать... Сфотографировалась в магазине в vip-комнате с сумками, которые не имели отношение ни к Яне, ни к розыгрышу, впопыхах сделала рекламу, подписав ее словами, имиджево не бьющимися с брендом. Ну не сочетается слово "халява" со статусными вещами или "раздаём сумки", — пояснила Гордон.