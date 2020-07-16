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Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Продюсер Яна Рудковская столкнулась с травлей со стороны певицы Риты Дакоты после скандальной ситуации, связанной с розыгрышем люксовых сумок, заявила в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:45
культура
рита дакота
россия
шоу-бизнес
екатерина гордон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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рита дакота, россия, шоу-бизнес, екатерина гордон, яна рудковская, louis vuitton

Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой

04:45 16.07.2020
1072
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Продюсер Яна Рудковская . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская столкнулась с травлей со стороны певицы Риты Дакоты после скандальной ситуации, связанной с розыгрышем люксовых сумок, заявила в инстаграме юрист Екатерина Гордон.
Она выразила мнение, что конфликт образовался искусственным путем и на пустом месте, либо он стал следствием недопонимания, "которое кому-то было выгодно раздувать".
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"Яна купила сумки, позвала подруг для розыгрыша... Некий Иван, который менеджерит подобные истории, не уведомив Яну, позвал еще девушек... Рита не смогла сфотографироваться в офисе у Ивана с реальными сумками, которые она могла разыгрывать... Сфотографировалась в магазине в vip-комнате с сумками, которые не имели отношение ни к Яне, ни к розыгрышу, впопыхах сделала рекламу, подписав ее словами, имиджево не бьющимися с брендом. Ну не сочетается слово "халява" со статусными вещами или "раздаём сумки", — пояснила Гордон.
Рудковская, как пояснила юрист, посчитала такой подход к рекламе "дешманским" и попросила Дакоту внести коррективы.
"Яна попросила Риту заменить фото и подпись... Рита восприняла это как классовую нетерпимость, дискриминацию и устроила настоящую травлю Яне. <…> Яна переживала за подачу, за ей организованную акцию, и превращать это в спекуляцию на тему того, что вот нас девочки обзывают богатые — не совсем честно", — заключила Гордон.
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Суть скандала

Ранее исполнительница хитов "Стаи китов", "Армагедон" и "Спички" опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.
По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она "снижает градус компании" и выглядит "дешмански".
За такое поведение многие пользователи на следующий день раскритиковали супругу фигуриста Евгения Плющенко и призвали ее извиниться перед Ритой Дакотой. Вместо этого она разместила в инстаграме странные сторис.
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