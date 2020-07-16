Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

"Большинство аккаунтов должны быть в состоянии публиковать сообщения. По мере того как мы продолжаем работать над исправлением, эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в обычный режим как можно скорее", — говорится в аккаунте технической поддержки компании.