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Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Twitter объявил, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:13
илон маск
uber
spacex
билл гейтс
майкл блумберг
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e1bbee42c1b72cd3880bc58e0e287a7.jpg
https://ria.ru/20200716/1574414788.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e1bbee42c1b72cd3880bc58e0e287a7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, spacex, билл гейтс, майкл блумберг, сша, twitter, в мире

Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений

04:08 16.07.2020 (обновлено: 04:13 16.07.2020)
424
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Twitter объявил, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны.

"Большинство аккаунтов должны быть в состоянии публиковать сообщения. По мере того как мы продолжаем работать над исправлением, эта функция может появляться и исчезать. Мы работаем над тем, чтобы вернуть все в обычный режим как можно скорее", — говорится в аккаунте технической поддержки компании.

Ранее в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
На биткоин-адресе, который опубликовали неизвестные во взломанных аккаунтах, уже совершены сотни транзакций. Всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
6150011
Обсудить 1
Илон МаскUberSpaceXБилл ГейтсМайкл БлумбергСШАTwitterВ мире
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