Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 420 тысяч участников Более 420 тысяч участников Единого госэкзамена 16 июля сдадут предметы по выбору - обществознание и химию, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников текущего года... ЕГЭ по химии планируют сдавать более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, ЕГЭ по обществознанию пройдет на более чем 4,8 тысячи пунктах проведения экзаменов, в том числе 587 в труднодоступных отдаленных местностях и 12 в медицинских учреждениях.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

ЕГЭ по химии пройдет более чем в 3,4 тысячи пунктах проведения, в том числе в 371 пункте в труднодоступных отдаленных местностях и шести в медицинских учреждениях.

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор.

Мониторинг хода экзаменов в регионах будут вести федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты. В 18 регионах для проведения экзамена будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов в пункт проведения по защищенным интернет-каналам.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.