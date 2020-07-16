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Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля
Более 420 тысяч участников Единого госэкзамена 16 июля сдадут предметы по выбору - обществознание и химию, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:07
единый государственный экзамен (егэ)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля

04:07 16.07.2020
154
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПреподаватель перед началом экзамена
Преподаватель перед началом экзамена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 420 тысяч участников Единого госэкзамена 16 июля сдадут предметы по выбору - обществознание и химию, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"На ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников текущего года... ЕГЭ по химии планируют сдавать более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, ЕГЭ по обществознанию пройдет на более чем 4,8 тысячи пунктах проведения экзаменов, в том числе 587 в труднодоступных отдаленных местностях и 12 в медицинских учреждениях.
Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять – с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
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ЕГЭ по химии пройдет более чем в 3,4 тысячи пунктах проведения, в том числе в 371 пункте в труднодоступных отдаленных местностях и шести в медицинских учреждениях.
Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор.
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Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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