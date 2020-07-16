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Взломавшим аккаунты знаменитостей хакерам перевели 112 тысяч долларов
Более 300 транзакций было совершено в четверг на биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах ряда знаменитых людей, свидетельствует... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T03:38
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барак обама
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сша
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
tesla motors, билл гейтс, барак обама, джо байден, сша, twitter, в мире

Взломавшим аккаунты знаменитостей хакерам перевели 112 тысяч долларов

03:22 16.07.2020 (обновлено: 03:38 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Более 300 транзакций было совершено в четверг на биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах ряда знаменитых людей, свидетельствует статистика по этому адресу.
По состоянию на 01:00 мск, было проведено 321 транзакция, в том числе получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина. Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тысячи долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов.
Число транзакций продолжает расти.
Ранее сообщалось, что неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
01:43
В Twitter компании Apple пропали все сообщения после взлома
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