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Twitter продолжает работать с ограничениями
Twitter через час после первого сообщения о проверке в связи с проблемами безопасности сообщил, что продолжает ограничивать публикацию сообщений и другие... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T02:40
илон маск
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spacex
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сша
twitter
в мире
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/102081/18/1020811855_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_668f468472c61de5e17ebc03fac58656.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, uber, spacex, билл гейтс, майкл блумберг, сша, twitter, в мире

Twitter продолжает работать с ограничениями

02:40 16.07.2020
245
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© AP Photo / Richard Drew
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Twitter через час после первого сообщения о проверке в связи с проблемами безопасности сообщил, что продолжает ограничивать публикацию сообщений и другие функции, говорится в аккаунте технической поддержки компании.
"Мы продолжаем ограничивать возможность публиковать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции аккаунта, пока мы изучаем это. Спасибо за терпение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.
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