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США пригрозили новыми санкциями против "Северного потока — 2"
Госдепартамент США включил "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:52
санкции сша против "северного потока — 2"
леонид слуцкий
майк помпео
северный поток — 2
игорь ананских
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К сожалению, мы не можем действовать как амеры - мы не бандиты с большой дороги. Мы - русские. Если уж мы умудрились не растерять себя, не потерять мозги и души в лихие девяностые, то теперь мараться о такие грязные методы не будем. Мы всё ещё лежачего не бьём, в спину не стреляем, после драки кулаками не машем. А если кто-то про Крым вспомнит, так его раньше надо было спасти. И не только его. Мы без крымской земли, а тем более Донбасской, обошлись бы прекрасно! А вот без Крыма не можем. Люди там наши остались! И на Донбассе.
55
Если у них есть закон противостоящий России, то может у наших депутатов возникнет вопрос о создании закона противостоящего США? Хотя сомневаюсь.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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санкции сша против "северного потока — 2", леонид слуцкий, майк помпео, северный поток — 2, игорь ананских, совет федерации рф, госдума рф, европа, сша

США пригрозили новыми санкциями против "Северного потока — 2"

01:52 16.07.2020
9400
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госдепартамент США включил "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, тем самым инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.
Строительство газопровода Северный поток-2
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МИД Украины поприветствовал санкции США против "Северного потока — 2"
Он добавил, что это "четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию", что США не будут это терпеть. "Убирайтесь немедленно или будут последствия", — подчеркнул он.
В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2".
В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами санкций.
Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.
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Реакция России

В России осудили слова Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".
Представитель МИД Мария Захарова расценила эти действия как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.
По ее словам, подобные угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет других инструментов, помимо силовых приемов.
Член Совета Федерации Константин Косачев охарактеризова заявление госсекретаря как политический шантаж. Он указал на абсурдность обвинений властей США — получается, что Вашингтон признает врагами свыше 120 европейских предприятий, большая часть которых из Франции и Германии, являющимися союзниками по НАТО.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предположил, что неуважение к любым интересам, кроме собственных, рано или поздно ударит по США бумерангом.
По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, таким образом Вашингтон пытается продвинуть поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который является более дорогим и из-за этого не нужным европейским потребителям.
Политик напомнил, что "Северный поток — 2" не является проектом "Газпрома", в нем принимают участие крупные европейские компании, и его цель — обеспечить поставки дешевого газа в Европу.
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Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG слова Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.
В компании отметили, что нидерландские, немецкие, австрийские и французские компании обязались вложить в проект почти по одному миллиарду евро. Более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
Оператор также подчеркнул, что прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в несколько миллиардов долларов.

Санкции против "Северного потока — 2"

В сенат США в начале июня внесли законопроект, предусматривающий расширение ограничительных мер, которые затрагивают строительство "Северного потока — 2".
Это не первая попытка американских властей помешать реализации проекта. Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" до этого вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, где предусматриваются ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от участия в строительстве отказалась швейцарская Allseas.
В России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить сооружение газопровода.
Сейчас строительство "Северного потока — 2" приостановлено, так как иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы американских санкций.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
9140127
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Санкции США против "Северного потока — 2"Леонид СлуцкийМайк ПомпеоСеверный поток — 2Игорь АнанскихСовет Федерации РФГосдума РФЕвропаСША
Популярные комментарии
К сожалению, мы не можем действовать как амеры - мы не бандиты с большой дороги. Мы - русские. Если уж мы умудрились не растерять себя, не потерять мозги и души в лихие девяностые, то теперь мараться о такие грязные методы не будем. Мы всё ещё лежачего не бьём, в спину не стреляем, после драки кулаками не машем. А если кто-то про Крым вспомнит, так его раньше надо было спасти. И не только его. Мы без крымской земли, а тем более Донбасской, обошлись бы прекрасно! А вот без Крыма не можем. Люди там наши остались! И на Донбассе.
16 июля, 03:09
Vasilisa_1960
9341083
Если у них есть закон противостоящий России, то может у наших депутатов возникнет вопрос о создании закона противостоящего США? Хотя сомневаюсь.
16 июля, 02:15
HHose865855
13120002
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