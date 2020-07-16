США пригрозили новыми санкциями против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госдепартамент США включил "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
По его словам, тем самым инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.
Он добавил, что это "четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию", что США не будут это терпеть. "Убирайтесь немедленно или будут последствия", — подчеркнул он.
В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2".
В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами санкций.
Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.
Реакция России
В России осудили слова Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".
Представитель МИД Мария Захарова расценила эти действия как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.
По ее словам, подобные угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет других инструментов, помимо силовых приемов.
Член Совета Федерации Константин Косачев охарактеризова заявление госсекретаря как политический шантаж. Он указал на абсурдность обвинений властей США — получается, что Вашингтон признает врагами свыше 120 европейских предприятий, большая часть которых из Франции и Германии, являющимися союзниками по НАТО.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предположил, что неуважение к любым интересам, кроме собственных, рано или поздно ударит по США бумерангом.
По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, таким образом Вашингтон пытается продвинуть поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который является более дорогим и из-за этого не нужным европейским потребителям.
Политик напомнил, что "Северный поток — 2" не является проектом "Газпрома", в нем принимают участие крупные европейские компании, и его цель — обеспечить поставки дешевого газа в Европу.
Реакция оператора
В Nord Stream 2 AG слова Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.
В компании отметили, что нидерландские, немецкие, австрийские и французские компании обязались вложить в проект почти по одному миллиарду евро. Более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.
Оператор также подчеркнул, что прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в несколько миллиардов долларов.
Санкции против "Северного потока — 2"
В сенат США в начале июня внесли законопроект, предусматривающий расширение ограничительных мер, которые затрагивают строительство "Северного потока — 2".
Это не первая попытка американских властей помешать реализации проекта. Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" до этого вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, где предусматриваются ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от участия в строительстве отказалась швейцарская Allseas.
В России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить сооружение газопровода.
Сейчас строительство "Северного потока — 2" приостановлено, так как иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы американских санкций.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"