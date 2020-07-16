США пригрозили новыми санкциями против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

По его словам, тем самым инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.

Он добавил, что это "четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию", что США не будут это терпеть. "Убирайтесь немедленно или будут последствия", — подчеркнул он.

В ведомстве пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2".

В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами санкций.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.

Реакция России

В России осудили слова Помпео о возможном введении санкций против "Северного потока — 2".

Представитель МИД Мария Захарова расценила эти действия как политическое давление для нечистоплотной конкуренции.

По ее словам, подобные угрозы демонстрируют слабость американской системы, у которой нет других инструментов, помимо силовых приемов.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предположил, что неуважение к любым интересам, кроме собственных, рано или поздно ударит по США бумерангом.

По словам депутата Госдумы Игоря Ананских , таким образом Вашингтон пытается продвинуть поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который является более дорогим и из-за этого не нужным европейским потребителям.

Политик напомнил, что "Северный поток — 2" не является проектом " Газпрома ", в нем принимают участие крупные европейские компании, и его цель — обеспечить поставки дешевого газа в Европу.

Реакция оператора

В Nord Stream 2 AG слова Помпео назвали пренебрежением интересами европейской промышленности.

В компании отметили, что нидерландские, немецкие, австрийские и французские компании обязались вложить в проект почти по одному миллиарду евро. Более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.

Оператор также подчеркнул, что прекращение строительства грозит европейцам переплатами за газ в несколько миллиардов долларов.

Санкции против "Северного потока — 2"

В сенат США в начале июня внесли законопроект, предусматривающий расширение ограничительных мер, которые затрагивают строительство "Северного потока — 2".

Это не первая попытка американских властей помешать реализации проекта. Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" до этого вносили на рассмотрение палаты представителей конгрессмены от демократов и республиканцев. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, где предусматриваются ограничительные меры против компаний, участвующих в прокладке. Из-за этого от участия в строительстве отказалась швейцарская Allseas.

В России отмечали, что в состоянии самостоятельно завершить сооружение газопровода.