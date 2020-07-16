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Group-IB сообщила о задержании в Москве мошенников
Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB задержали... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:42
московский уголовный розыск
москва
московская область (подмосковье)
group-ib
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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московский уголовный розыск, москва, московская область (подмосковье), group-ib, происшествия

Group-IB сообщила о задержании в Москве мошенников

01:42 16.07.2020
373
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB задержали участников преступной группы, занимавшейся перевыпуском SIM-карт и хищением денег у клиентов российских банков, говорится в сообщении компании.
По данным экспертов, группа действовала несколько лет, ущерб от ее деятельности оценивается десятками миллионов рублей, а ее жертвами становились в том числе и те, кто находился в местах лишения свободы. Для сбора информации о жертве злоумышленники использовали специальные сервисы "пробива" в Telegram-каналах или на подпольных хакерских форумах. Затем они делали поддельную доверенность на перевыпуск SIM-карты и получали ее в салонах сотовой связи.
"Сразу после активации SIM-карты-клона сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец SIM-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону. Деньги — в среднем 50 000-100 000 рублей выводились со счета жертвы на счета третьих лиц и через цепочку транзакций обналичивались в других городах, например, в Самаре", - пишут эксперты.
"Многочисленные случаи хищения денег у клиентов российских банков стали поводом для проверки и возбуждения уголовного дела. В процессе расследования сотрудники столичного МУРа установили организаторов преступной группы и привлекли экспертов Group-IB. Двое организаторов группы были задержаны в Солнцево и Коммунарке, их подельница из "сервиса восстановления SIM-карт" — в Подмосковье. Еще один участник группы, связанный с обналичкой, был пойман в Самаре", - говорится в релизе.
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Эксперты рекомендуют пользователям написать заявление в салоне оператора сотовой связи о том, что перевыпуск SIM-карты возможен только при личном присутствии абонента. Так, даже если злоумышленник раздобудет скан паспорта и подделает доверенность, он не сможет перевыпустить SIM-карту и использовать ее для доступа к мобильному банкингу. Помимо этого, необходимо в случае смены номера телефона сообщить об этом банку, чтобы новый владелец SIM-карты не мог получить доступ к банковскому счету.
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Московский уголовный розыскМоскваМосковская область (Подмосковье)Group-IBПроисшествия
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