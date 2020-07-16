Group-IB сообщила о задержании в Москве мошенников

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB задержали участников преступной группы, занимавшейся перевыпуском SIM-карт и хищением денег у клиентов российских банков, говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, группа действовала несколько лет, ущерб от ее деятельности оценивается десятками миллионов рублей, а ее жертвами становились в том числе и те, кто находился в местах лишения свободы. Для сбора информации о жертве злоумышленники использовали специальные сервисы "пробива" в Telegram-каналах или на подпольных хакерских форумах. Затем они делали поддельную доверенность на перевыпуск SIM-карты и получали ее в салонах сотовой связи.

"Сразу после активации SIM-карты-клона сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец SIM-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону. Деньги — в среднем 50 000-100 000 рублей выводились со счета жертвы на счета третьих лиц и через цепочку транзакций обналичивались в других городах, например, в Самаре", - пишут эксперты.

"Многочисленные случаи хищения денег у клиентов российских банков стали поводом для проверки и возбуждения уголовного дела. В процессе расследования сотрудники столичного МУР а установили организаторов преступной группы и привлекли экспертов Group-IB. Двое организаторов группы были задержаны в Солнцево и Коммунарке, их подельница из "сервиса восстановления SIM-карт" — в Подмосковье . Еще один участник группы, связанный с обналичкой, был пойман в Самаре", - говорится в релизе.

При обыске оперативники и специалисты Group-IB обнаружили ноутбуки, смартфоны и кнопочные телефоны, поддельные документы — паспорта и водительские удостоверения, а также банковские карты и привязанные к ним SIM-карты, на которые приходили похищенные деньги. Задержанные дали признательные показания — им предъявлены обвинения по статье "мошенничество".