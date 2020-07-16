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Неизвестные взломали Twitter знаменитостей из США
Неизвестные разместили в четверг в Twitter кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена и ряда других известных людей однотипные сообщения с РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T01:00
илон маск
tesla motors
джефф безос
microsoft corporation
билл гейтс
джо байден
сша
twitter
в мире
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3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_0:300:5761:3541_1400x0_80_0_0_7e1046b87dd1fe394498e30211b5a2a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla motors, джефф безос, microsoft corporation, билл гейтс, джо байден, сша, twitter, в мире

Неизвестные взломали Twitter знаменитостей из США

00:42 16.07.2020 (обновлено: 01:00 16.07.2020)
1403
© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер
© Fotolia / Alexander
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Неизвестные разместили в четверг в Twitter кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена и ряда других известных людей однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов в духе финансовых пирамид.

"Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут", — говорится в аккаунте Байдена.

Аналогичные с точностью до запятой сообщения появились у основателя Tesla Илона Маска, миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Ка Уэста.
Кроме того, такие же сообщения появились на страницах бывшего президента США Барака Обамы и известного рэпера Уиза Халифы.
Рейхстаг
8 января 2019, 15:02
Хакер, взломавший аккаунты сотен немецких политиков, оказался школьником
46282119149
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Илон МаскTesla motorsДжефф БезосMicrosoft CorporationБилл ГейтсДжо БайденСШАTwitterВ мире
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