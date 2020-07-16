Развеян миф о вреде чипсов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты. О безопасном способе рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.
Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, считаются одним из самых вредных продуктов для организма человека. Проблему создает соль и высокая калорийность. Но фрукты не всегда бывают полезны, если не знать меры, рассказал диетолог Иван Алименко.
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"Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир", — рассказал радио Sputnik диетолог.
Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.
"Я считаю, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок "вредных" продуктов. Это была бы интересная история. Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших, то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом все это съедают. Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов", — рассказал диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.