Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574414195.html
Развеян миф о вреде чипсов
Чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты. О безопасном способе рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T04:46
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a8e1df3120dd15a530bda3010bb32229.jpg
https://ria.ru/20180726/1525345295.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a8e1df3120dd15a530bda3010bb32229.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_35e56ab19c73cdbf1f7281bb9a2f5af4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_c5bca2797de25fddbee283cac13bd27d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, общество

Развеян миф о вреде чипсов

04:46 16.07.2020
1500
© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
© Fotolia / lisa870
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты. О безопасном способе рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.
Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, считаются одним из самых вредных продуктов для организма человека. Проблему создает соль и высокая калорийность. Но фрукты не всегда бывают полезны, если не знать меры, рассказал диетолог Иван Алименко.
Чипсы. Архивное фото
26 июля 2018, 06:17РИА Наука
Диетологи "реабилитировали" шоколадное печенье и чипсы
"Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они соленые. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир", — рассказал радио Sputnik диетолог.
Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.
"Я считаю, что надо заниматься пропагандой маленьких упаковок "вредных" продуктов. Это была бы интересная история. Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших, то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом все это съедают. Я за пропаганду маленьких упаковок условно вредных продуктов", — рассказал диетолог Иван Алименко в интервью радио Sputnik.
21640128
Обсудить 5
ПитаниеОбщество
Рекомендуем
Продюсер Яна Рудковская
Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Певица Анита Цой
Уличенная во лжи Анита Цой рассказала "свою правду" о коронавирусе
Автомобили скорой помощи в Турции
На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Депутат назвал объекты в Турции, которые следует вернуть России
Процесс разрубания шишек агавы для изготовления текилы
В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
Беспорядок
"Синдром Плюшкина": как избавиться от лишних вещей?
Актер Михаил Ефремов
"Больной человек": Проклова прокомментировала ситуацию с Ефремовым
Смартфон
Эксперт рассказал, как правильно выбрать подержанный телефон
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
Граница Южной Осетии и Грузии
В МИД рассказали о провокациях Грузии на границе с Россией
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Добровольцы и медики в защитных костюмах во время похорон человека, умершего от коронавируса, на кладбище Талтола в Дакке, Бангладеш
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
Жилые дома
Счетная палата заявила о риске роста числа обманутых дольщиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:31Эрдоган назвал путч в Турции в 2016 году попыткой оккупации страны
06:16Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
Лента новостейМолния