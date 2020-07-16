Развеян миф о вреде чипсов

Чипсы, наряду с газировкой и сладостями, считаются одним из самых вредных продуктов для организма человека. Проблему создает соль и высокая калорийность. Но фрукты не всегда бывают полезны, если не знать меры, рассказал диетолог Иван Алименко.

Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если люди научатся есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.